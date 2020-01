Für Zukunft gerüstet









Für das Vorstandsteam blickte Pascal Heck auf 2019 zurück. Neben dem Spielbetrieb der Mannschaften von Bambinis bis Team 1 wurde der Einsatz der FCN-Familie unter anderem beim Pfingstsportfest, Advents-Anglühen und bei der Bewirtung des in Eigenregie geführten Clubhauses herausgestellt.

Neben der Umsetzung neuer, gesetzlicher Rahmenbedingungen wie der Datenschutzgrundverordnung seien konkrete Handlungsfelder für die nächsten Jahre identifiziert und definiert worden. So stehen auf der Agenda der Umbau der Vorstands-/Ausschussstrukturen, die sportlichen Zielsetzungen, die Verstärkung der Aktivitäten im Jugendbereich sowie das aktuell herausforderndste Thema der Clubhaus-Instandhaltung. Hierbei müssten in den kommenden Jahren mit einer Dachsanierung und Heizungsbeschaffung finanziell durchschlagende Posten umgesetzt werden. Vor dem Hintergrund des überschaubaren Überschusses aus dem zurückliegenden Vereinsjahr, den Kassierer Volker Winter kommunizierte, benötigt es für das Stemmen der Sanierungsmaßnahmen einen Finanzierungs- und Umsetzungsplan. Mut macht dem FCN dabei laut Mitteilung die - vor allem innerhalb der vergangenen beiden Jahren - stetig steigende Zahl sich einbringender Menschen.

Die positive Entwicklung innerhalb des Vereins spiegele sich in der sportlichen Entwicklung der Seniorenmannschaften wieder, berichtete Spielausschuss Peter Kreuz. Die erste Mannschaft konnte in der zurückliegenden Saison vielversprechend in das Rennen um die Aufstiegsplätze starten, habe aber in der zweiten Hälfte der Spieleserie die Favoriten davonziehen lassen. Aus dieser Erfahrung scheint die Elf um Trainer Mario Breig gelernt zu haben, denn in dieser Saison wurde bereits Geschichte geschrieben, so der FCN weiter. Zum ersten Mal seit Gründung des Vereins im Jahr 1957 wurde mit einer Doppelmeisterschaft (Team 1 und Team 2) die Qualifikationsstaffel abgeschlossen.

Zweiter Vorsitzender Karl-Jürgen Withum verlas den Bericht der Jugendabteilung. In den einzelnen Altersklassen bestehen verschiedene Spielgemeinschaften mit Varnhalt, Eisental und Weitenung. Den Trainern, Betreuern, Sponsoren und mithelfenden Eltern gebührt der Dank für das große Engagement.

Bei der anschließenden Entlastung fand Ortsvorsteher Ulrich Hildner lobende Worte. Nach vorne blickend freue er sich bereits augenzwinkernd auf eine mögliche Aufstiegsfeier in den nächsten Jahren.

Unter der Regie des Vorsitzenden Sebastian Scholl erfolgten dann einstimmig eine Satzungsänderung und die Anpassung der Beitragsordnung (ohne Gegenstimmen).

Wiedergewählt wurden: Karl-Jürgen Withum (zweiter Vorsitzender), Volker Winter (erster Kassierer), Peter Kreuz (Spielausschuss), Thorsten Paul (Kassenprüfer), Roland Meier und Anton Obrecht (Beiräte). Michael Ernst (Beirat) und Tobias Baader (Jugendausschuss) sind zusätzliche und neu gewählte Gestalter. Abschließend ehrte Scholl: Gottfried Oser, Jörg Meier, Andreas Schulz, Familie Wiesler (Heidi, Martin, Dominik und Sebastian) für 25 Jahre treue Mitgliedschaft und für 35 Jahre Claus Tränkel.