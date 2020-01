Kontaktbörse und ein "hungriges Sparschwein"









Selbst Vertreterinnen der Frauen-Union Südliche Weinstraße seien zum wiederholten Male extra aus der Pfalz zu diesem Empfang angereist, der sich laut Mitteilung als Kontaktbörse versteht.

Im Vordergrund habe aber die gute Sache gestanden: Dieses Mal gehen die Spenden aus dem "hungrigen Sparschwein" an die Lebenshilfe, Fachgruppe Seelische Behinderungen, de ren Empfänger Christian Lemcke, Mitglied der Geschäftsführung der Lebenshilfe Baden-Baden/Achern, zugegen war.

In ihrer Begrüßung ließ Wirth das vergangene Jahr mit Themen wie "Fridays for Future", einer Frau an der Spitze der EU und der gefährlichen Krise in Nahost Revue passieren und hob gleichzeitig das Glück hervor, seit 74 Jahren in Deutschland in Frieden leben zu dürfen. Sie appellierte, eigene Stärken zu pflegen, an sich selbst zu glauben und Werte wie Demokratie, Freiheit, Familie als Teil "unserer Identifikation und Wurzeln zu erhalten". Danach richtete Oberbürgermeisterin Margret Mergen das Wort an die Gäste. Sie appellierte, sich auch weiterhin für andere zu engagieren. Die OB umriss zudem das mannigfaltige kulturelle Veranstaltungsprogramm. Einen guten Namen habe sich Baden-Baden bei der Ausrichtung des G-20-Treffens erarbeitet. "Nun können wir im Herbst die Wirtschaftsminister verschiedener Nationen begrüßen", freute sich die OB. Der Erwerb des Festspielhauses bedeute nicht nur Besitz, sondern auch große Verantwortung, so Mergen, die weiter auf die Aufgaben der Stadtverwaltung wie Wohnungsbau, Kindergärten und neue Gewerbegebiete einging.

CDU-Landtagsabgeordneter Tobias Wald berichtete über die Politik im Land und betonte seine starke Verwurzelung mit Baden-Baden. Als Empfänger der Spende berichtete Christian Lemcke von Arbeit, Aufgaben und Angeboten der Lebenshilfe. "Wir gehen raus und nehmen am Leben teil", so Lemcke. Er führte die "Offenen Hilfen", die Freizeit-Programme und die Förderung beim selbstständigen Wohnen an. Auch bei der Regelschule erfolge die Integration. Die Spende der Frauen-Union soll verwendet werden für einen neuen Bereich bei der Lebenshilfe, die sich mit Autismus beschäftigt, einer neurologische Wahrnehmungsstörung, die sich auf die soziale Interaktion, Kommunikation und Verhaltensrepertoires auswirke. Unterstützung, Kompetenztraining und Beratung der Eltern stehe im Vordergrund. Dies werde von der Lebenshilfe nun angegangen. Die Spende wird nach der "Schlachtung" des Sparschweins an die Lebenshilfe übergeben.