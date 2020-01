Live und in Farbe: Baustelle beobachten vom heimischen Sofa aus

- Was gibt es Schöneres, als anderen Menschen bei der Arbeit zuzuschauen. Und noch viel besser, wenn man dazu nicht mal aufstehen muss. Die Webcam vom Dach des Theaters Baden-Baden macht es möglich: Wer sich für die Baufortschritte auf der Fieserbrücke interessiert, der kann sich immer aktuell über die Homepage der Stadt ins Bilde setzen lassen. Entweder gemütlich über das Laptop vom heimischen Sofa aus oder eben - nicht ganz so heimelig - am Bürocomputer (aber natürlich nur in den Pausen). Und das alles gibt es auch noch live, in Farbe und in Bewegtbildern.

Gestern - zum Auftakt der langwierigen Sanierungsarbeiten - konnte der interessierte Bürger zum Beispiel verfolgen, wie der Baukran langsam in den Himmel wuchs. Von verkehrlichen Behinderungen hingegen war nur wenig zu sehen. "Wir haben die Umleitung ja frühzeitig publik gemacht", sagte der städtische Pressesprecher Roland Seiter. Die Kreuzstraße ist seit gestern für die veranschlagte Bauzeit von rund 17 Monaten gesperrt.

Einige Spaziergänger, so ist auf der Webcam auch zu sehen, sind gestern stehen geblieben, um die beginnenden Bauarbeiten am wichtigen Knotenpunkt zwischen Leopoldsplatz, Lichtentaler Allee und Kurhauskolonnaden in Augenschein zu nehmen. Bewegung draußen bei Sonnenschein - sehr löblich.

Die heimische Komfortzone verlassen, das müssen auch die neugierigen Theater-Webcam-Gucker, wenn der Frühling sein blaues Band durch die Lüfte flattern lässt, um an dieser Stelle - der kulturellen Verknüpfung wegen - Eduard Mörike zu bemühen.

Spätestens Ende März/Anfang April nämlich bekommen die Bäume vor dem Theater ihr Laub. Und dann ist Schluss mit der freien Sicht auf die Bauarbeiter an der Fieserbrücke. Dann heißt es für die Baustellenbeobachter: Runter vom Sofa, rein in die Stadt. Nico Fricke