Vom richtigen Heizen bis zur Mülltrennung

Stuttgart

Stuttgart

Polizei will weiter zwitschern Stuttgart (vn) - Der Landesdatenschutzbeauftragte Stefan Brink hat Bedenken, was das Twittern bei der Polizei und anderen staatlichen Behörden angeht. Das Innenministerium verteidigt das Polizei-Gezwitscher und erklärt im BT, warum es heutzutage unverzichtbar ist (Foto: Neuwald). » Weitersagen

Stuttgart

Stuttgart

Neuer Kurs bei Daimler Stuttgart (dpa) - Daimler-Chef Ola Källenius richtet den Firmenkurs angesichts knapperer Kassen neu aus und sortiert die Prioritäten neu. Eine Abkehr von Zukunftsprojekten wie den Roboterautos sieht er darin nicht - auch wenn diese teilweise etwas zurückgestellt werden (Foto: dpa). » Weitersagen

Rastatt

Rastatt

"Tanzen gehört zur Allgemeinbildung" Rastatt (dm) - "Tanzen gehört zur Allgemeinbildung", stellte OB Hans Jürgen Pütsch beim Neujahrsempfang in Rastatt fest. Als Traditionsunternehmen präsentierte sich zu diesem Anlass die Tanzschule Müller. Mehr als 100 000 Menschen in der Region haben dort tanzen gelernt (Foto: fuv). » Weitersagen

Berlin

Berlin

Holpriger Start der SPD-Spitze Berlin (red) - Seit gut einem Monat sind Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans jetzt Vorsitzende der SPD. Eigentlich gilt da noch eine politische Schonfrist. Aber das Führungsduo selbst hat von Anfang an mächtig Dampf gemacht - entsprechend groß sind die Erwartungen (Foto: dpa). » Weitersagen