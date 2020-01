Mit 40 Stundenkilometern zur Protestaktion

Achteinhalb Stunden Fahrt hat er geplant, denn auf den Landstraßen kann er nicht schneller als 40 Stundenkilometer fahren. Außerdem will er sich an bestimmten Orten mit anderen Bauern zu einem Korso zusammenschließen und muss Stopps einkalkulieren. Ein Protestschild hat er selbstverständlich auch dabei. Darauf ist eine Biene zu sehen sowie der Satz: "Bienen retten! Ohne Existenzen zu vernichten!".

Dann ist es so weit, mitten in der Nacht, wenn andere noch wohlig unter der Bettdecke schlummern, steigt Sascha Pfaff auf seinen Traktor. Eisigkalt ist es um 3 Uhr, doch der Winzer hat wärmende Getränke in einer Thermoskanne dabei und ist dick gegen die Kälte eingepackt. Außerdem ist seine Traktorkabine beheizt. Schnell startet er seinen Traktor und versucht, mit gedämpftem Geräuschpegel davonzutuckern.

Seine erste Station ist Sinzheim. Dort warten um 3.30 Uhr bereits sechs weitere Landwirte und Winzer mit ihren Traktoren auf den Steinbacher. Rasch setzt sich die Fahrt nach Neumalsch fort, wo um 4.10 Uhr weitere vier Traktoren dazustoßen. Gegen 4.40 Uhr ist Frühstück auf dem "Seehof", einem Pferdehof in Ettlingen, angesagt. Nach rund einer dreiviertel Stunde, gegen 5.30 Uhr, geht die Reise mit weiteren Traktoren weiter.

Etwa eine Stunde tuckern die Traktoren auf der B 293. Noch ist es dunkel. Von seiner Position hinter dem Steuer blinken Sascha Pfaff viele rote Rücklichter entgegen. Inzwischen haben die Landwirte aus Sinzheim und Steinbach Bretten erreicht. Allmäh lich bricht der Tag an. Sascha Pfaff traut seinen Augen nicht. Ein enormes Aufgebot von Traktoren ist dort zu entdecken. Sie befinden sich plötzlich überall, vor ihm und hinter ihm. Jedoch versucht der Steinbacher Winzer, stets Sichtkontakt zu seinen Sinzheimer Kollegen zu halten.

Knapp drei Stunden bewegt sich der Tross über Maulbronn in Richtung Stuttgart. Um 9.30 Uhr erreichen die Landwirte entlang der mittelbadischen Rheinschiene den Großsammelpunkt Korntal-Münchingen. Dort warten rund 500 Traktoren. Von dort setzt sich die Fahrt mit einer Eskorte der Polizei fort. Gegen 11 Uhr erreicht der Tross den Cannstatter Wasen. Hier stehen Traktor an Traktor hinter- und nebeneinander. Den 29-Jährigen beschleicht ein Gefühl von Gänsehaut. Er ist überwältigt von der Solidarität seiner Mitstreiter. Sascha Pfaff trifft hier andere Kollegen aus ganz Baden-Württemberg. Auch seinen Kollegen aus Sinzheim, Roman Huck, der separat angereist ist. Aus dem benachbarten Ortenaukreis und aus dem Breisgau haben sich auch viele Landwirte und Winzer zusammengeschlossen. Sie haben eine andere Route in die Landeshauptstadt genommen. Manche haben ihre Protestschilder selbst erstellt, auf einem steht: "Tschuldigung, sonscht horcht koiner zua!"

Ab 12 Uhr ist ein Programm mit verschiedenen Rednern vorgesehen - vom Verband "Land schafft Verbindung" (LSV), von CDU und FDP. Großes Gelächter bricht unter den Protestteilnehmern aus, als die Landwirte über die Lautsprecher erfahren, dass die Politiker der Grünen sich tags zuvor aus terminlichen Gründen haben entschuldigen lassen.

Ab 13.30 Uhr treten alle Demonstranten die Heimreise an. Mit einem Stopp in Ettlingen kommen die Sinzheimer und der Steinbacher gegen 21 Uhr abends erschöpft, aber irgendwie zufrieden Zuhause an. "Es war ein langer, anstrengender, schöner Tag mit vielen tollen Erlebnissen und vielen neu kennengelernten Gleichgesinnten", sagt Sascha Pfaff.

Auch der Sinzheimer Roman Huck blickt auf die Großdemonstration am vergangenen Freitag zurück: "Wer sich bei den Protesten der Bauern umschaut, der stellt fest, hier ist eine neue, junge Generation von Landwirten am Start. Sie wollen ernst genommen werden. Es geht um ihre kleinbäuerliche Existenz. Die Entschlossenheit ist stark zu spüren. Es war beeindruckend, vor Ort zu sein und den Gemeinschaftssinn zu spüren. Selbst in meinem Bekanntenkreis stelle ich oft fest, dass das Verständnis für die Landwirte komplett fehlt. Die Dumpingpreise im Supermarkt stehen nicht im Verhältnis zu dem Aufwand der Herstellung."