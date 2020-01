Noch keine Anmeldung für Inszenierungs-Werkstätten

Bühl



Von Hexenball bis Sternmarsch Bühl (red) - Die traditionellen Hexenbälle im Bürgerhaus Neuer Markt, der Sternmarsch für Kinder und die Alt Bühler Wirtschaftsfastnacht stehen im Fokus der diesjährigen Kampagne der Bühler Hexen (Foto: W.Vetter/Archiv). Hinzukommen zahlreiche Auftritte an Umzügen in der Region.