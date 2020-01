Mietpreisbremse in Städten der Region gefordert

In seiner Begrüßungsrede ging der Vorsitzende des Mietervereins, Günther Baur, auf die Wohnungsnot in Baden-Württemberg ein. Diese habe sich leider nicht entspannt in den vergangenen beiden Jahren, sondern eher verschärft. "Sechs der zehn teuersten Mietstädte Deutschlands befinden sich hier in unserem Vorzeigeland", erklärte Baur.

Um die ständig steigenden Mieten in den Griff zu bekommen, helfe nur der Mietspiegel. Bei einer Neuvermietung helfe dieser jedoch nicht, und hier lägen die Mietpreise deutlich über der Ortsüblichkeit.

Daher fordere er auch eine Mietpreisbremse in Baden-Baden, Bühl oder Gaggenau, wo diese überraschenderweise nach wie vor fehle.

Die Mietpreisbremse regle, dass bei einer Neuvermietung der Mietpreis nicht höher sein darf als vier Prozent oberhalb der örtlichen Vergleichsmiete. In der neuen Liste der Mietpreisbremse ab Frühjahr 2020 fallen auch Rastatt und Iffezheim nicht mehr unter die Regelung. "Wir haben uns an die Städte, Gemeinden und Abgeordneten gewandt mit der Bitte, sich des Themas anzunehmen", sagte Baur.

Der CDU-Landtagsabgeordnete für die Region, Tobias Wald, der auch wohnbaupolitischer Sprecher seiner Fraktion ist, ging in seiner Begrüßungsrede ebenfalls auf die angespannte Wohnungssituation ein. Es gebe generell einen wachsenden Wohnungsbedarf in den Ballungszentren Baden-Württembergs, was zu steigenden Mietpreisen führe. Wald ging in seiner Rede auch auf die Kriterien zur Verordnung einer Mietpreisbremse ein. Er betonte allerdings, dass die Mietpreisbremse keinen neuen Wohnraum schaffe. Das Problem liege seines Erachtens am fehlenden Bauland. "Ich appelliere an alle Stadträte, Bauland auszuweisen", sagte Wald. Der Verkauf der Baugrundstücke solle nach sozialen Kriterien erfolgen.

Der SPD-Landtagsabgeordnete Jonas Weber, der sich insbesondere in Rastatt in seiner ersten Amtsperiode für Mieter eingesetzt hat, erläuterte: "Immer mehr Familien leben in Obdachlosenunterkünften." Er fordert daher die Gründung einer Landesentwicklungsgesellschaft. Besonders das Thema des sozialen Wohnungsbaus müsse man gemeinsam über alle Fraktionen hinweg angehen. In Rastatt fehle es ebenfalls immer noch an Wohnraum, da die Einwohnerzahlen um etwa 2 000 gestiegen seien - auch wenn im Gegenzug einige Hundert Wohnungen entstanden seien.

In seinem Tätigkeitsbericht ging Baur darauf ein, dass viele Wohnungen zweckentfremdet vermietet und, dass viele Bauflächen für Gewerbe vergeben oder teure Bauträgerprojekte gebaut werden, die sich ein Normalbürger nicht leisten könne. Grundsteuer und auch die Modernisierungskosten seien ebenfalls wichtige Themen, die die Miete verteuerten. "Warum sollen Mieter die Modernisierungskosten übernehmen", fragte Baur. "Sie können versichert sein, wir bleiben für Sie am Ball", erklärte Baur weiter.

Joachim Knöpfel als Kassierer erläuterte, dass der Verein finanziell gut dastehe. Man konnte einen kleinen Zuwachs bei den Mitgliederzahlen und Beiträgen verzeichnen. Die Kosten seien insbesondere für die Rechtsschutzversicherungen gestiegen, und da man an den Landesverband Beiträge abführen müsse, wurden die Mitgliedsbeiträge erhöht. Dem ausscheidenden Kassenprüfer Gerhard Eisen wurde für seine langjährige Tätigkeit gedankt.

Der bisherige Vorstand wurde komplett bestätigt und einstimmig wiedergewählt. Neu als Kassenprüfer wurden Georg Rothenbiller und Thomas Schmid bestimmt.

Auf der Veranstaltung wurden langjährige Mitglieder geehrt, sie erhielten Ehrennadel, Urkunde sowie ein Präsent. Für 40-jährige Treue wurden Jürgen Clauß, Christa Cullien, Heinz Gehr, Werner Gottwald, Monika Grieß, Kriemhilde Haberer, Anita Höller, Josef Port, Reinhard Vollmer und Irmgard Vulpus ausgezeichnet. Ursula Döbele, Betrand Lobstein und Gudrun Maier wurde für 25 Jahre Zugehörigkeit gedankt.