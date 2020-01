Dampfbad auf Betriebstemperatur

- Wie gut Musik und bildende Kunst ineinander gehen, zeigte deutlich das Konzert mit Jazz Project Gaggenau im Rahmen der Ausstellung "leaving confusion" von Laura Buschbeck im kurstädtischen Alten Dampfbad. Das Vorstandsteam um Karl Manfred Rennertz hatte mit einigen Besuchern gerechnet, war aber völlig überwältigt von dem riesigen Ansturm, der etliche zusätzliche Stühle erforderte.

Die Bilder der jungen, mit dem städtischen Kunstpreis "Künstlerin in Baden-Baden 2019" ausgezeichneten Malerin harmonierten ausgezeichnet mit den Jazz-Improvisationen: beides ausdrucksvoll, von großer Kreativität geprägt und in der Kombination sehr inspirierend.

Das Jazz Project Gaggenau gründete sich als lose Formation in wechselnder Beset zung aus Freude an der Jazz-Musik. Anfangs wurden zumeist die Gottesdienste in den Kirchen St. Josef und St. Marien in sehr lebendige Andachten mit moderner Gospel-, Rock- und Jazz-Untermalung verwandelt. Das war Pfarrer Tobias Merz zu verdanken, der in der Formation den Part des Pianisten innehat.

Die derzeitige Besetzung ergänzen Ralf Wuchner am Saxofon, Robert Rieger an Trompete und Flügelhorn, der ebenso wie diese beiden auch solistisch sehr kreative Bassist und Moderator Kurt Wunsch und Schlagzeuger Gerhard Maisch. Bei dem stimmungsvollen "Lady Bird", das von Lee Hazlewood und Nancy Sinatra einst zu Weltruhm gesungen wurde, hatten bereits alle Künstler die Gelegenheit, sich in ausgiebigen Soli vorzustellen.

Als Jazz-Standard des mit nur 25 Jahren verstorbenen Clifford Brown gilt das stimmungsvolle "Sandu". Aus den legendären anfänglichen 60er Jahren stammt "One Note Samba", dem der brasilianische Komponist Antonio Carlos Jobim eine spritzige Note Bossanova verlieh, den die Gaggenauer Musiker munter aufnahmen.

Hierfür erntete Ralf Wuchner am Saxofon den ersten Zwischenapplaus. Von da an zeigte sich das zahlreiche Publikum den ganzen Abend über sehr beifallsfreudig und honorierte alle Soloeinlagen.

"The good Life" sorgt



für Schmunzeln



Und davon gab es reichlich, wenn auch der nächste Titel "The good Life" von Sascha Distel in Anlehnung an den propagierten Baden-Baden-Slogan manches Schmunzeln auf die Gesichter lockte. Doch die Single-Variante mit nur einem "good" schien dennoch ein sehr angenehmes Leben zu vermitteln, mit verträumtem Saxofon und sehr lebendiger Trompete.

"Autumn leaves" hat sich schon so mancher große Musiker und Sänger zu eigen gemacht, für das Intro von Trompeter Robert Rieger hatte der Bassist hier auf seinen Solopart verzichtet. Drummer Gerhard Maisch zeigte so richtig Power bei "There will never be another you", bei dem Saxofon und Trompete in einen freundlich plaudernden Dialog traten.

Heißen Calypso-Rhythmus präsentierte die Band mit dem karibischen "St. Thomas", sehr flott kam auch der alte Klassiker "Softly as in the morning Sunrise" daher. In die ganz moderne Neuzeit des zeitgenössischen Jazzkosmos katapultierten die Musiker schließlich mit Roy Hargroves "Strasbourg St. Denis".

Lang anhaltendes rhythmisches Klatschen erweichte die Band unter anderem noch zu einer Zugabe aus der Feder des legendären Jazz-Pianisten Herby Hancock. Das stimmungsvolle "Summertime" beendete das Konzert, das laut Rennertz nach einer weiteren Auflage förmlich ruft.