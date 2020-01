Neues Schloss: Entscheidung über Schlussstrich

Rastatt

TTF Rastatt II auf Erfolgsspur Rastatt (red) - Die regionalen Tischtennisligen starteten in die Rückrunde, unter anderem kassierten in der Landesliga Staffel 1 der Männer alle drei Mannschaften aus dem Bezirk Rastatt/Baden-Baden Niederlagen. Rastatt II blieb weiterhin erfolgreich in der Bezirksliga (Foto: Seiter).

Baden-Baden

"Höhenblick": Aus für Schwimmkurse Baden-Baden (fvo) - In der Baden-Badener Rehaklinik "Höhenblick" gibt es ab Jahreswechsel keine Schwimmkurse für Babys und Kleinkinder mehr (Foto: Teusch). Der Klinikbetreiber stellt aufgrund von erhöhtem Eigenbedarf sein Hallenbad nicht mehr zur Verfügung.

Iffezheim

Gipfeltreffen endet unentschieden Iffezheim (ti) - Der TTC Iffezheim (Foto: fuv) musste sich in der Tischtennis-Verbandsliga vor heimischer Kulisse dem TTC Konstanz mit 4:9 beugen. Mit 8:8 endete derweil das Gipfeltreffen in der Landesliga zwischen Aufsteiger TB Bad Rotenfels und dem TTC Rauental.

Baden-Baden

Vincentiushaus abgebrochen Baden-Baden (hez) - Der Abbruchbagger zog in den vergangenen Tagen einen endgültigen Schlussstrich unter die lange Geschichte des Vincentiushauses an der Scheibenstraße, das einer Wohn-Neubebauung weichen muss. Begonnen hatte alles mit einem Gastronomiebetrieb (Foto: Zorn). » Weitersagen (hez) - Der Abbruchbagger zog in den vergangenen Tagen einen endgültigen Schlussstrich unter die lange Geschichte des Vincentiushauses an der Scheibenstraße, das einer Wohn-Neubebauung weichen muss. Begonnen hatte alles mit einem Gastronomiebetrieb (Foto: Zorn). » - Mehr