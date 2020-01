Aktive Pudelfreunde

Bühl

Rolle der Kanadier im Blick Bühl (cn) - Erstmals wird die 40-jährige Präsenz der Kanadier mit einer Ausstellung im Heimatmuseum in Weitenung gewürdigt. Die Sonderausstellung mit dem Titel "Kanadier in Mittelbaden" zeigt, wie sehr sie das gesellschaftliche Leben in der Region geprägt haben (Foto: Nickweiler).

Bühl

MV Eisental blickt zurück Bühl (cn) - Die musikalische Vorbereitung und das Konzert selbst mit mehr als 100 Musikern im Bürgerhaus Neuer Markt im September prägte den Musikverein Eisental im Jahr 2019. Diesen Eindruck gewannen die Mitglieder bei der Mitgliederversammlung (Foto: Nickweiler).

Gernsbach

Reiser kandidiert als Kommandant Gernsbach (red) - Bei der Obertsroter Feuerwehr-Abteilung sind mehrere Aktive befördert werden (Foto: Gareu-Kugel). Am Rande der Jahreshauptversammlung gab Dennis Reiser bekannt, dass er für den vakanten Posten als Gesamtwehrkommandant in Gernsbach kandieren wird.