Kunst im Park soll auch Einheimische ansprechen

Ein fünfköpfiger Beirat soll laut einer Mitteilung der Baden-Baden Events im Februar entscheiden, welche Künstlerin oder welcher Künstler die Möglichkeit bekommt, im Rahmen des Meetings vom 28. August bis zum 6. September eine eigene künstlerische Arbeit im Kurgarten vor dem Kurhaus zu zeigen. Das neue Angebot wird Bürgern und Besuchern der Stadt kostenlos zur Verfügung stehen und trägt den Namen "Kunst findet stadt".

Der Beirat traf an diesem Montag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Neben Nora Waggershauser, Geschäftsführerin der städtischen Events GmbH und Initiatorin der Aktion, gehört auch Baden-Badens Oberbürgermeisterin Margret Mergen dem Auswahlgremium an. Ihnen stehen drei renommierte Kunstexperten zur Seite: der Direktor des Museums Frieder Burda in Baden-Baden, Henning Schaper, der Kunsthistoriker und Direktor der Berlinischen Galerie in Berlin, Dr. Thomas Köhler, sowie der Public-Art-Spezialist und Kunstwissenschaftler Prof. Florian Matzner von der Akademie der Bildenden Künste in München.

Bekannter Ort soll



neu erlebt werden



"Mit der Kunstaktion laden wir Bürger und Gäste ein, Interessantes zu entdecken und darüber zu sprechen, denn Kunst spielt eine große Rolle für viele Lebensstile", so Waggershauser. Oberbürgermeisterin Mergen hob in der Sitzung des Beirats die Bedeutung des Projekts für die Baden-Badener selbst hervor: "Kunst lädt zur Begegnung ein und Kunst im Kurgarten will dazu einladen, einen bekannten Ort neu zu erleben. Ich verspreche mir davon, dass es die Menschen in unserer Stadt näher zusammenbringt."

Bei der Kunstform ist "Kunst findet stadt" nicht festgelegt, von Skulpturen über Installationen bis hin zu Performances ist alles möglich. So hat der künstlerische Beirat freie Hand bei seinen Vorschlägen.

Henning Schaper wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: "Für mich ist entscheidend, dass die Kunst auf den einzigartigen Ort Kurgarten reagiert, mit ihm und den Menschen in den Dialog tritt und damit eine völlig neue Wahrnehmungsebene schafft. Das ist vollkommen anders als in den bekannten White Cubes in den Ausstellungsräumen der Museen dieser Welt." Dr. Thomas Köhler bezeichnete Baden-Baden an sich schon als Kunstwerk. Umso spannender sei es, "die Kunst aus den Museen zu holen und sie für jedermann zugänglich im Kurgarten zu präsentieren". Kunst im öffentlichen Raum wirke viel unvermittelter und erreiche viel mehr Menschen, ergänzte Prof. Florian Matzner.

Das Projekt reiht sich laut der Events-GmbH ein in eine Kette von Maßnahmen, mi t denen man Baden-Baden seit zwei Jahren "behutsam auch für ein jüngeres Publikum" öffnen wolle.