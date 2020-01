Zukunft für Archiv im "Rathaus 2"?

Bischweier

Telefonica baut Mobilfunkmasten Bischweier (mak) - Die Demontagearbeiten auf dem Kronospan-Areal, in deren Zusammenhang der Kamin abgerissen wird, bringt Telekommunikationsanbieter in Zugzwang, die dort ihre Anlagen haben. Telefonica wird in der Nassenackerstraße einen Funkmasten errichten (Foto: mak).

Rheinau

Erstes Fertighaus vor 60 Jahren Rheinau-Linx (vo) - An sein erstes Fertighaus im Jahr 1960 erinnert sich Hans Weber noch ganz genau. "Das Haus war für meine Schwester Gretel". Heute, sechs Jahrzehnte und 37 000 Häuser später, ist Weber-Haus eine herausragende Marke und führend in der Branche (Foto: Weber-Haus).

Baden-Baden

Auf dem Sprung über den Teich Baden-Baden (co) - Für Sebastian Dracu (Foto: Hecker-Stock) ist derzeit alles im Fluss. Der junge Rockmusiker aus Baden-Baden setzt gerade zum Sprung über den Großen Teich an, er hat einen heißen Draht zu einem populären Produzenten und baut sein Netzwerk auch in Richtung London aus.