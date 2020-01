Gebürtiger Baden-Badener plante die "Endlösung"

Was für eine Person war Rudolf Höß, der im Untersuchungsgefängnis in Krakau seine Lebensgeschichte (Titel: "Meine Psyche. Werden, Leben und Erleben") niederschrieb? Die Forschung erhielt durch ihn detaillierte Beschreibungen einer menschenverachtenden Maschinerie aus der Täterperspektive. Seine Aufzeichnungen nutzte Höß aber auch zu einer Selbststilisierung, die den Fakten nachweislich nicht standhält. Das Marchivum (Haus der Stadtgeschichte und Erinnerung des Stadtarchivs Mannheim) hatte sich eingehend mit seinem Lebenslauf befasst - mit dem Ergebnis, dass Höß "die Nachwelt mit geradezu fabulösen Geschichten über sich täuschte", wie Professor Ulrich Niess, Herausgeber einer 2018 in Buchform veröffentlichten Studie (siehe "Zum Thema"), schreibt. Nichts ist dran am Mythos vom großbürgerlichen Sohn, der aus einer alten Offiziersfamilie stammen wollte.

Rudolf Franz Ferdinand Höß kommt, standesamtlich beurkundet, am 25. November 1901 in Baden-Baden zur Welt. Er selbst macht sich bis zu seinem Tod um ein Jahr älter. Von angeblicher militärischer Familientradition und kaufmännischem Wohlstand, wie der Massenmörder in seinen Aufzeichnungen schildert, keine Spur: "Weder Höß' Vater noch sein Großvater oder andere Vorfahren der väterlichen Familie waren Offiziere", fanden die Autoren der Studie, Wilhelm Kreutz und Karen Strobel, heraus. Und die sozialen Familienverhältnisse erweisen sich bei genauer Betrachtung als ärmlich bis prekär. Die Großeltern väterlicherseits betrieben eine kleine Landwirtschaft in Moos, der Großvater arbeitete als Weber in Bühl, bis die Spinnerei Massenbach & Kusel den Betrieb einstellte. Rudolf Höß' Vater Franz Xaver verließ Moos und verdingte sich 1895 in Baden-Baden als Hausdiener. Am 10. November 1900 heiratete er die in der Kurstadt geborene Paulina Speck, Tochter eines Kutschers.

Die junge dreiköpfige Familie lebt zunächst in der landschaftlichen Idylle der Gunzenbachstraße. Zunächst im Haus Nummer 10, dann 20, als Tochter Marie zur Welt kommt. Danach zieht sie zu Verwandten in die Innenstadt, in ein Mietshaus in der Hardstraße 16. 1906 siedelt die Familie nach Mannheim um, wohin auch weitläufige Verwandte aus Moos gezogen sind. Rudolf Höß besucht dort das humanistisch orientierte Karl-Friedrich-Gymnasium. Der Sohn der katholischen, strenggläubigen Familie soll Priester werden.

1914 ein jäher Schicksalsschlag: Der Vater, der mit Kolonialwaren handelte, stirbt mit 38 Jahren. Die Mutter gibt den Laden später verschuldet auf. Rudolf Höß verlässt das Gymnasium ohne Abschluss und beabsichtigt, seine Schulzeit zunächst an der Realschule Bühl fortzusetzen. Er zieht nach Moos, auch um der verwitweten Großmutter bei der Landwirtschaft zu helfen. Weil ihn die Realschule aber nicht aufnehmen will, kehrt er nach Mannheim zurück, um den Volksschulabschluss zu machen und eine Lehrstelle anzutreten. In seinen Aufzeichnungen behauptet er stattdessen, er sei mit einem gymnasialen Abschluss der Mittleren Reife in der Tasche nach Ostpreußen gereist, um sich bei einem Freiwilligenkorps zu melden.

Als auch die Mutter stirbt, ist er mit 15 Jahren Vollwaise. Der verlorene Erste Weltkrieg ebnet den Weg zur Radikalisierung des entwurzelten jungen Menschen. Er ergeht sich in frei fantasierten Schilderungen angeblicher Fronteinsätze. Die Autoren der Studie bewerteten dies als eine "an Karl May erinnernde Aufschneiderei" des vermeintlichen, mit militärischen Ehren bedachten Kriegshelden.

Höß schließt sich im Osten Deutschlands nun tatsächlich einem Freikorps an. Einem, das für seine Grausamkeit berüchtigt ist. 1924 wird er als Mittäter eines Fememords in Leipzig zu zehn Jahren Zuchthaus verurteilt, kommt aber nach fünf Jahren durch eine Amnestie frei. Nächster Schritt: ein Aufbruch ins bäuerliche Leben zum Bund Artam, einem rassistisch-antisemitischen Siedlungsbund der völkischen Jugendbewegung. Dort lernt er seine Frau kennen. Aus der Ehe gehen fünf Kinder hervor.

1933 tritt er in die SS ein, macht in den Konzentrationslagern Dachau und Sachsenhausen steile Karriere. 1940 steigt er zum Lagerkommandanten von Auschwitz auf und wird mit der "Endlösung der Judenfrage" beauftragt. Höß plant eine Fabrik des Todes im nahen Birkenau und leitet die Massenermordungen von Juden und anderen Häftlingen in den dortigen Gaskammern, später auch im KZ Ravensbrück. Er lässt sie mit Zyklon B grausam vergiften.

Nach Kriegsende gelingt es Höß, zunächst auf einem Bauernhof in Gottrupel, einem Dorf bei Flensburg, mit falscher Identität unterzutauchen, bis die Briten seiner habhaft werden. Bei den Nürnberger Prozessen kooperiert er mit schonungsloser Offenheit. Nach seiner Auslieferung nach Polen wird er 45-jährig zum Tod durch Erhängen verurteilt. Die Vollstreckung erfolgt am 16. April 1947 dort, wo er unzählige Menschen in den Tod schickte: in Auschwitz. Seine Leiche wird verbrannt, die Asche zerstreut.

Rudolf Höß hatte unmittelbar neben dem Todeslager ein Luxusleben geführt - in einer großen Villa mit Garten, Planschbecken und Gewächshaus. Der einstige Baden-Badener schrieb unfassbar in seiner Biografie: "Ja, meine Familie hatte es in Auschwitz gut."