Ein Botschafter der Kurstadt

Als Fünfjähriger wurde Pinna 1976 von seinem Vater als Vereinsmitglied bei "Cagliari 1920" angemeldet. Es ist der einzige namhafte Fußballclub Sardiniens. Unterstützt wird er von allen Bewohnern, bei Auswärtsspielen repräsentiert der Verein die ganze Insel, erzählt der auch im Ausland immer treu gebliebene Fan mit leuchtenden Augen.

Als Kind war Pinna jeden Sonntag im Stadion in Cagliari, das er nach einem halbstündigen Fußmarsch mit seinem Papa bequem erreichen konnte. Später besuchte er mit Freunden die Spiele in ganz Sardinien, das Geld dafür sparte er sich durch kleine Jobs zusammen. Doch irgendwann wollte der junge Mann, der Englisch und Spanisch spricht, seine Kenntnisse auch in der deutschen Sprache erweitern. Auf Sardinien lernte er einen "Eismann" aus der Kurstadt kennen, der ihn hierher holen wollte. Das klappte aber nicht sofort. Doch nach einem Umweg über Magdeburg kam er im April 1997 am Ooser Bahnhof an und empfand hier sofort ein entspanntes, italienisches Flair. Seither hat er "fast in jedem Eiscafé der Stadt" gearbeitet. Das war es dann aber auf Dauer auch nicht, und er wandte sich der italienischen Küche zu. Kochen kann er nicht, "aber ich bin ein sehr guter Spaghetti-Esser", erklärt er mit Vehemenz.

Ihm hat es die Tradition der Osterias angetan. Auf Sardinien arbeitet da die ganze Familie mit, die jedoch meist nicht aus der Gastronomie kommt, wie er erzählt. Es gibt keine Speisekarten - was gerade gekocht wurde an sehr einfachen, aber schmackhaften Gerichten, kommt auf den Tisch, der auch schon mal im erweiterten heimischen Wohnzimmer stehen kann. Der Weinkonsum wird mit einer Fingerlänge an der Flasche abgemessen und entsprechend berechnet.

In der Rettigstraße hat er nun eine Osteria gefunden, die montags und dienstags Ruhetag hat. Geradezu ideal für den Fußballfan, um für Spiele seines Vereins mal eben für einen Tag nach Sardinien zu fliegen. Denn seit der Änderung der Liga finden frühere Sonntagsspiele heute häufig montags statt. Mit seinen Kumpels Manuel aus Sandweier und Filippo aus Bretten startet er des Öfteren schon vom Baden-Airpark nach Cagliari durch. Im Gepäck haben die drei immer das von Pinna selbst gestaltete Banner mit den vier markanten Schwarzköpfen "Sage Giga" der Sumerer, wie man sie in einfacher Form auch von der korsischen Flagge kennt.

Dass die Sarden mit Italien nicht viel gemein haben, daran lässt Pinna keinen Zweifel. Man pflegt in seiner Heimat die eigene Kultur und Sprache. Was sich auch daran zeigt, dass viele Sarden in traditioneller Kleidung aus dem 18. Jahrhundert zu den Fußballspielen kommen, die allerdings sehr aufwendig gestaltet ist, was sich Pinna nicht leisten kann. Doch das Herzblut, das bringt er mit. "Una squadra, un popolo, una terra - eine Mannschaft, ein Volk, ein Land", so das Motto. Doch da sein Herz nun auch an Baden-Baden hängt, ist er mit seinem Banner ein immer auffälliger Botschafter für die Kurstadt. Dass ihn ein Radioreporter damit sogar während eines Spiels erwähnte, macht ihn ein wenig stolz.