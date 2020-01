Kleine Pfeile mit großer Wirkung: Bewohnerparken wird ausgeweitet

Diese sollen für eine Entspannung der dortigen Parksituation sorgen. Anwohner klagen seit Jahren über den hohen Parkdruck, vornehmlich ausgelöst durch sogenannte Fremdparker - also Autofahrer, die ihr Kraftfahrzeug tagsüber auf öffentlichen Parkbereichen abstellen, um bei umliegenden Firmen oder Behörden arbeiten zu gehen - währenddessen aber die Stellflächen für Anwohner blockieren.

Nun soll das Parkverhalten reguliert werden. Mit Beschluss des Gemeinderats vom November 2019 wird die Bewohnerparkzone in der Weststadt nun auf weitere vier Teilgebiete ausgeweitet: Schwarzwaldstraße, Ooswinkel sowie die Wohngebiete West und Süd.

"Die verkehrsrechtliche Anordnung ist mittlerweile erfolgt", bestätigt der städtische Pressesprecher Roland Seiter den Zusammenhang von gelben Pfeilen und Bewohnerparkzonen. "Wir haben mit den Markierungsarbeiten begonnen." Die Pfeile zeigen an, wo die entsprechenden Schilder aufgestellt werden. Bis Ende des Monats sollen diese Vorarbeiten abgeschlossen sein, so Seiter. Rund 90 Schilder zeigen künftig klar an, wer wann und wo parken darf. Hinzu kommen Markierungen auf den betroffenen Straßen, erläutert Seiter. Er betont: "Das ist eine große Maßnahme."

Ab Ende März sollen die Schilder aufgestellt werden. "Wenn das Wetter mitspielt und die beauftragte Firma pünktlich liefert, wollen wir im April fertig sein." Auch die Anwohner müssen bis dahin tätig werden. Sie müssen, sofern sie einen Pkw in den betroffenen Straßenzügen abstellen wollen, kostenpflichtige "Bewohnerparkausweise" beantragen. "Das ist ab dem 17. Februar bei der Zulassungsstelle in der Briegelackerstraße möglich", sagt Seiter: "Nach Möglichkeit sollen sich die Antragsstellungen über mehrere Wochen erstrecken, sonst kommen die Mitarbeiter nicht mehr hinterher." Zwischen 25 und 60 Euro (für drei Jahre) müssen die Autofahrer dafür berappen. Eine gesonderte Information erhalten die Bewohner laut Seiter nicht. "Wir informieren in nächster Zeit über die Tagespresse." Stehen die Schilder, haben die Anwohner noch ein paar Tage Zeit, um zu reagieren, ehe Verwarnungen ausgestellt werden, heißt es von der Stadtverwaltung auf Nachfrage. Die erhebliche Ausweitung der bestehenden Bewohnerparkzonen in der Weststadt betrifft den Bereich von der Großen Dollenstraße bis zu Franken- und Traubenstraße.

Dort kommt laut Plankarten das "Trennprinzip fein" zur Anwendung. Dabei werden Straßenabschnitte fest definiert in Anwohner- und öffentliche Parkbereiche. Im Ooswinkel soll künftig hingegen das "Mischprinzip" gelten. Dabei können Autofahrer ihren Pkw tagsüber bis zu drei Stunden (mit Parkscheibe) abstellen, und zwar auf jedem x-beliebigen freien Parkplatz. Anwohnern stehen diese ohnehin rund um die Uhr zur freien Verfügung.