Mehr Platz für den Flaneur

(red) - Die Erneuerung der Fieserbrücke in Baden-Baden wirft ihre Schatten voraus: Ab Freitag, 17. Januar, starten vorbereitende Arbeiten im Bereich der Kaiserallee und der Kolonnaden. Die Arbeiten sind auf rund acht Wochen veranschlagt (Foto: wiwa).

(hol) - Sommer 2021 soll die Oberfläche der Fieserbrücke (Foto: Holzmann) anders aussehen . Bis dahin wird das alte Bauwerk abgerissen und die denkmalgeschützte und inzwischen recht marode Brücke neu errichtet. Die Arbeiten dafür beginnen am Montag.

(hol) - Der Baden-Badener Christkindelsmarkt hat am zweiten Weihnachtsfeiertag laut Tourismus-Chefin Nora Waggershauser "mehr als 30.000 Besucher angezogen". Generell sei der Markt, was die Kapazität angeht, "an der Grenze" (Foto: Zeindler-Efler).

