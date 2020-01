Atemberaubende dreistündige Show

- Mit einem absoluten Hammerkonzert startete der diesjährige Veranstaltungsreigen im Gospelhouse, das künftig vermehrt seine Türen für solche Events öffnen will. Die dreistündige Show "Rock the World" lebt mit 17 Musikern, Sängern und Tänzern aus sechs Ländern die Idee, dass Multikulti funktioniert.

Der verantwortliche Regisseur Roberto Emmanuele, mit einem sizilianischen Vater und einer neapolitanischen Mutter in Frankfurt aufgewachsen, gründete als Zwölfjähriger seine erste Theatergruppe verschiedenster Nationalitäten. Nach seiner klassischen Musikausbildung stellte er bei seiner Fünf-Kontinente-Show immer wieder fest, dass sich beim entspannten Jammen nach den eigentlichen Konzerten die tollsten Sessions entwickelten. So entstand die Idee für "Rock the World", das nach der umjubelten Premiere im Gospelhouse nun auf Tour geht.

Schillernder Mittelpunkt auf der Bühne ist der Kubaner Dany "Labana" Martinez, der bereits mit weltbekannten Jazz-Größen spielte. Beinah mit Ehrfurcht wurde der langmähnige Lockenkopf von seinen Künstlerkollegen behandelt, obwohl die allesamt selbst zu den Großen ihres Genres zählen. Neben Gerry Luppolo an seinem dreistöckigen Keyboard, der schon mit Marla Glenn tourte, waren das Bassist Erwin Schmidt und Drummer Stefan Höfele. Percussion in höchster Perfektion zelebrierten Marcos Gonzales Jimanez und Yansser Cardoso. African Beats steuerten Aziz Kuyateh und Fallou Sy bei, die sich auch als Virtuosen an der Kora erwiesen, einem bauchigen, uralten Instrument, das direkt vor der Körpermitte gespielt wird.

Auch das sich abwechselnde Gesangstrio war vom Feinsten. April Journi Cook aus Georgia brachte mit ihrer klangvollen Stimme die soulige Note ein, unter anderem bei "Ironic" oder "Georgy und Porgy". Kein Wunder, dass Mark Polak schon beim ersten Auftritt in "Hey Joe" mit seiner hohen Stimme irgendwie an das Musical "Hair" erinnerte - er übernahm die Hauptrolle des Claude und war bei "Rock the World" immer für Showeinlagen gut. Bei seinem "Whole Lotta Love" vibrierte die Bühne, er konnte aber auch den Sentimentalen geben in "Stairway to Heaven".

Mit seiner ausdrucksstarken, kraftvollen Stimme überzeugte Justin Nova gleich mehrfach, bei "The Eye of the Tiger", "Voodoo Child" mit der temperamentvollen senegalesischen Tänzerin Mariama oder "We will rock you", für das der ganze Saal die Rhythmusgrundlage lieferte. Leonor Moro aus Sevilla zeigte ausdrucksvollen Flamencotanz, Leon Prince und Yahaya waren die übermütigen Hip-Hopper auf der Bühne. Die Songs wurden immer mitreißender, längst schon wurde im Gospelhouse nach Herzenslust getanzt. Die von den Künstlern vermittelte, super Stimmung war kaum noch zu steigern.

Einem gelang das dann aber doch. Zum grandiosen Finale griff Guntram Prochaska zur Kettensäge und verwandelte einen harmlosen Baumstamm vor den Augen der faszinierten Zuschauer in kaum einer Viertelstunde in einen Musikengel - lediglich die Flügel und eine Holzgitarre hatte er vorbereitet. Die er dann jedoch kurz entschlossen Labana in die Hand drückte, ihm dafür dessen eigene Gitarre abnahm und an seinen Engel nagelte - ein noch schnell mit der Kettensäge in den Torso geritztes Peace-Zeichen inklusive. Worauf der Jubel der Zuschauer kein Ende mehr fand.

Der Rock-Engel wird noch bis 1. April versteigert, die Hälfte der Summe kommt einem sozialen Zweck zugute. Emmanueles Erstgebot liegt schon mal bei 3 000 Euro.