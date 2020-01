Mobilitätsknotenpunkt in leuchtender Farbe

"Brauchen wir das?", fragte denn auch SPD-Stadträtin Ulrike Mitzel nach der Vorstellung des Projekts im Bau- und Umlegungsausschuss am Donnerstagabend. Stefan Güldner, Leiter der Verkehrsbetriebe, hatte zuvor das Gremium über "Regiomove" und das breite Projektkonsortium in Kenntnis ge setzt: Ziel sei es, unterschiedlichste Mobilitätsformen - Bus, Bahn, Leihfahrrad, Carsharing und E-Auto - intelligent miteinander zu verknüpfen, um von A nach B zu kommen. Ein Bestandteil sei eine App, die im März bei der Messe IT-Trans in Karlsruhe vorgestellt werde. Kombinierte Verbindungen könnten dann in Zukunft mit der "Regiomove"-App ausgewählt, gebucht und bezahlt werden. Zweiter Bestandteil des Projekts, das auch wissenschaftlich begleitet werde, seien die sogenannten Ports - modular aufgebaut und in einem einheitlichen Design. Diese sollen als Anlaufstelle und "Mobilitätsdrehscheibe" dienen. Im Rahmen eines Wettbewerbs sei 2019 ein Siegerdesign ermittelt worden, so Güldner. "Darauf hatten wir keinen Einfluss." Sieben Ports sollen errichtet werden. Neben Baden-Baden sind auch Bühl und Rastatt unter den Aspiranten.

Abgespeckte Variante am Bahnhof denkbar



Doch mit einem einheitlichen Design dürfte es schwierig werden, wie Lisa Poetschki von der Stabsstelle Stadtgestaltung erläuterte. Denn die vom KVV vorgesehenen Ports seien mit acht auf 4,5 Meter viel zu groß dimensioniert für den Bahnhof in Oos. Deshalb gebe es nun eine abgespeckte Variante: Vorgeschlagen wurde ein Infoterminal vor dem Imbiss- und Kioskbereich mit hinterleuchtetem Kubus. Optional könnte er um das Modul Fahrradservice (Reparatur/Ladegerät/Schließfächer) erweitert werden. Bei einer Förderquote von 56 Prozent blieben bei der Stadt Kosten in Höhe von 65 000 bis 72 000 Euro hängen, erläuterten Poetschki und Bürgermeister Alexander Uhlig. Die Höhe der laufenden Kosten stünde noch nicht fest.

Es komme aber nur eine "eingedampfte Port-Version" vor dem denkmalgeschützten Bahnhofsgebäude infrage. Der KVV dränge auf eine Entscheidung, doch die Unterlagen seien erst am Abend vor der Sitzung eingetroffen, kritisierte Uhlig. "Im Haushalt sind für den Port keine Mittel eingestellt. Das Geld müssten wir von woanders nehmen." Er betonte, dass mit dem Port "kein neuer Fahrradstellplatz und keine neue E-Ladesäule entstehen. Das ist alles schon da." Der Port sei nur eine Art erweiterter Hinweisgeber auf die Angebote. Stadtrat Hansjürgen Schnurr (CDU) sprach sich für den Port aus. "Die Leute erwarten das. Die Verknüpfung mehrere Mobilitätsformen müssen wir unterstützen. Wir dürfen uns da nicht abhängen lassen." Dem schloss sich Werner Schmoll (SPD) an: "Wir wollen im Bereich vernetzte Mobilität vorankommen." Kaum ein Projekt in Deutschland komme noch ohne Anglizismen aus, kritisierte FDP-Stadtrat René Lohs. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis das Gerät beschädigt werde. Die Kosten blieben "an uns hängen", sagte Uhlig.