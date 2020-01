Besucher reißt es immer wieder von den Sitzen

- Die Messlatte für künftige Veranstaltungen im Gospelhouse liegt jetzt richtig hoch. Nicht nur, dass fast schon der neue Tag angebrochen war, bis das furiose Finale der Weltpremiere von "Time - The Show" unter Beifallsstürmen der singenden, klatschenden und tanzenden Besucher irgendwann doch zu Ende war. Nach der erfolgreichen Show "Rock the World" (wir berichteten), bot auch der Samstagabend eine Show der Superlative mit Weltstars und einer fantastischen Performance. Die Besucher riss es immer wieder zu stehenden Ovationen von den Plätzen und die Stimmung hätte großartiger nicht sein können.

Was die beiden Veranstaltungen (wie auch am Donnerstag war wieder Roberto Emmanuele als Regisseur verantwortlich) zusätzlich auszeichnet, ist die hohe Professionalität des einheimischen Veranstalters Rainer Ketterer und seinem Team von Applegreen-Events. Dazu zählte unter anderem seine furiose Lichtshow mit 270-Grad-Videoeinspielungen, die auch die Seitenwände einschlossen und das Eventerlebnis der Extraklasse so richtig abrundeten.

"Time - The Show" nahm die Besucher mit insgesamt 60 Songs mit auf eine faszinierende musikalische Zeitreise vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis in die Gegenwart. Vielen Ikonen der Musikgeschichte wurde gehuldigt und deren Megahits förmlich zelebriert. Mit Perücken und Kostümen wirkten die durchweg mit gewaltigem Stimmvolumen beeindruckenden Künstler täuschend echt und wie aus der Zeit gestiegen. Rundfunkmoderator Jochen Graf war der Erzähler in diesem packenden Mix aus Musik, Entertainment und Multimedia. George Gershwin gehörte zu den ersten prägenden Komponisten, weiter ging es über Europas goldene, sündige 20er Jahre, etwa mit "Cabaret", bis zu Ray Charles, der anfangs Gospels mit zwielichtigen Straßentexten unterlegte und die Entstehung des Blues vorantrieb. Es wurde nach Herzenslust getwistet auf der Bühne und mit einem ganzen Medley dem legendären Frank Sinatra gehuldigt. Die Geburtsstunde des Swing und des Rock'n'Roll ließ Elvis Presley auferstehen, die Beatles durften nicht fehlen und auch James Brown mit seinem animalischen "Sex Machine" nicht. Das bunte Lebensgefühl der 68er Flower-Power-Ära verkörperten Janis Joplin und die Blumenkinder aus dem Musical "Hair", selbst Tina Turner wurde stimmlich wie optisch täuschend echt wiedergegeben. Bei "Smoke on the Water" lieferten sich Bandleader und Gitarrist Dany Martinez und Stefan Krznaric, der sich an diesem Abend mehrfach an der Violine ausdrucksstark zur Geltung brachte, ein furioses Duell. In den 70ern folgte die Reggae-Ära Bob Marleys, Discofeeling setzte sich in den 80ern durch, aber auch Stars wie Whitney Houston hatten da ihre große Zeit. Als Stargast präsentierte die ebenso umjubelte Dynelle Rhodes von den Weather Girls deren Erfolgshit "It's raining Men".

Das Publikum ließ sich nur zu gerne mitreißen von Prince oder den Temptations und dem ausgiebig zelebrierten "Papa was a Rolling Stone". Längst sang der ganze Saal mit bei "Highway to Hell" oder "We are the Champions". Die von der ukrainischen Sandkünstlerin Alla Denisova in zauberhaften Bildern begleitete Show kam langsam in der Gegenwart an, selig wurde gemeinsam Pharrell Williams "Happy"-Song angestimmt und dann das gefeierte Finale eingeläutet - unter anderem mit der Nichte des brasilianischen Fußballstars Pele als temperamentvolle Tänzerin.