Medaillen für die Besten

Dabei ernannte sie Elke Streich (Karate-Centrum Baden-Baden), Carl Dohmann (SCL Heel) und die Mädchen-Mannschaft der Ooser Schachgesellschaft zu den Sportlern des Jahres.

Der Sportausschuss Baden-Baden unter seinem Präsidenten Armin Zeitvogel und die Akademiebühne der Euraka hatten sich am Freitagabend mächtig ins Zeug gelegt, um den 52 zu Ehrenden einen unvergesslichen Abend zu bieten. Ein Lichterspiel um die olympischen Ringe erinnerte daran, dass Baden-Baden sich seit 1997 Olympische Stadt nennen darf. Unter diesem Zeichen durften die im vergangenen Jahr erfolgreichen Sportler ihre Medaillen in Empfang nehmen. "Viel Schweiß haben Sie in den Hallen und Sportstätten vergossen", sagte Moderator Axel Möller, der charmant und informativ durch den Abend in der voll besetzten Akademiebühne führte.

OB Margret Mergen, die mit Bürgermeister Roland Kaiser die Medaillen und Urkunden vergab, dankte allen Vereinen, Ehrenamtlichen und Familien, die zum Erfolg der Sportler beitragen. "Sport ist die beste Maßnahme, um bis ins hohe Alter fit zu bleiben", sagte sie.

Dass Sport fit hält, bewiesen die beiden ältesten Sportler Arne Haase und Manfred Speierer, die noch mit über 80 Jahren an Marathonläufen teilnehmen. Einen besonderen Lauf hatte Carl Dohmann im vergangenen Jahr, denn bei der Leichtathletik-WM in Doha kam er beim 50-Kilometer-Gehen bei 35 Grad Celsius nach vier Stunden und zehn Minuten ins Ziel und erreichte damit den siebten Platz. Aktuell ist er im Trainingslager in Südafrika und trainiert für die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Japan, wie er die Besucher im Interview mit Bernd Hefter über eine Filmpräsentation wissen ließ.

Lothar Volle, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Baden-Baden/Gaggenau, hatte für den TV Neuweier sowie die beiden Tennisclubs Grün-Weiss und Rot-Weiss zur Jugendförderung Förderpreise mitgebracht. Spezialpreise für die Sportler des Jahres 2019 gab es von Halil Sempinar vom Medical-Center Baden-Baden.

Eine besondere Würdigung erfuhr der frühere SWR-Sport-Chefreporter Hans-Reinhard Scheu, der mit der Alfred-Wolf-Gedächtnisplakette geehrt wurde. "Er trifft immer den richtigen Ton und hat die Sportlerehrung zu dem gemacht, was sie heute ist", sagte Zeitvogel und erinnerte auch an die von Scheu im Jahre 2005 gemeinsam mit Dr. Mario Henn gegründete Baden-Badener Sportstiftung sowie das Projekt der Stiftung "Toben macht schlau". Der Sportausschuss verlieh die Plakette zum Andenken an seinen im Jahre 2017 verstorbenen Ehrenpräsidenten erst zum zweiten Mal.

Als besondere Glanzleistungen des Abends zeigten die beiden acht Jahre alten Ausnahmetalente des Tanzstudios Edi's Dance in Baden-Baden, Lara Gavran und Sara Meermann, das Jazz-Duett "Wonderland", mit dem sie beim Dance-World-Cup den 25. Platz belegt hatten. Riesigen Applaus gab es auch für die tanzbegeisterten Jugendlichen Victoria Janzen und Kai Linßen vom TSC Baden-Baden für ihren temperamentvollen Auftritt. Das Lied "The Best" von Tina Turner, unplugged aufgespielt und gesungen von der Acoustic-Music-Band "Alles wegen Lis", leitete über zur Krönung des Abends. "Die Jury hat es sich dieses Jahr schwergetan; es war eine sehr heikle, aber gute Wahl, die wir getroffen haben", sagte Präsident Zeitvogel und rief die Geehrten auf die Bühne.