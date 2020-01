Tanzszenen und musikalische Ohrwürmer Von Veruschka Gareus-Kugel



Baden-Baden - Das Musical wird von einem Mann im Sessel erzählt. Er hat keinen Namen, braucht er auch nicht, was schon seltsam genug ist. Der Originaltitel klingt noch viel merkwürdiger: "The Drowsy Chaperone" heißt frei übersetzt "die beschwipste Anstandsdame". Für die deutsche Bühne wurde ein prosaisches "Hochzeit mit Hindernissen" daraus. Eine Musicalparodie, ausgestattet mit dem Potenzial, ein Lieblingsstück zu werden. Premiere ist am 7. Februar, um 20 Uhr. Eines wurde bei der Matinee am Sonntagmorgen im Theater Baden-Baden gut sichtbar: Garantiert werden schwungvolle Tanzszenen und musikalische Ohrwürmer im Stile der 1920er Jahre sowie witzige Dialoge. Der Spaß war während der Proben, nach Aussagen der Darsteller, ganz auf ihrer Seite. Choreograf Markus Buehlmann versprach Stepptanz sowie Charleston und ließ dem Gesagten sogleich eine Stepp-Einlage folgen. - Das Musical wird von einem Mann im Sessel erzählt. Er hat keinen Namen, braucht er auch nicht, was schon seltsam genug ist. Der Originaltitel klingt noch viel merkwürdiger: "The Drowsy Chaperone" heißt frei übersetzt "die beschwipste Anstandsdame". Für die deutsche Bühne wurde ein prosaisches "Hochzeit mit Hindernissen" daraus. Eine Musicalparodie, ausgestattet mit dem Potenzial, ein Lieblingsstück zu werden. Premiere ist am 7. Februar, um 20 Uhr. Eines wurde bei der Matinee am Sonntagmorgen im Theater Baden-Baden gut sichtbar: Garantiert werden schwungvolle Tanzszenen und musikalische Ohrwürmer im Stile der 1920er Jahre sowie witzige Dialoge. Der Spaß war während der Proben, nach Aussagen der Darsteller, ganz auf ihrer Seite. Choreograf Markus Buehlmann versprach Stepptanz sowie Charleston und ließ dem Gesagten sogleich eine Stepp-Einlage folgen. Die Struktur des Stückes ist vielschichtiger Natur. Erzählt wird die Geschichte des heiratswilligen Broadwaystarlets Janet van de Graaff, gespielt von Sonja Dengler. Die Darsteller und deren Aktionen entspringen der gedanklichen Welt, dem Kopfkino des Mannes im Sessel. Die Rolle des Robert Martin, verliebt in Janet, ist mit Benjamin Rufin besetzt. Der mit südländischem Charme ausgestattete feurige Liebhaber wird von Manuel Dengler gespielt. Musikalischer Leiter ist Hans-Georg Wilhelm. Um Bühne und Kostüme kümmert sich Steven Koop. Ebenfalls gehören zum Ensemble: Rosalinde Renn, Mattes Herre, Oliver Jacobs, Berth Wesselmann, Maria Thomas, Constanze Weinig, Jonathan Bruckmeier, Nadine K ettler (beschwipste Anstandsdame) und Katrin Westphal. Das Bühnenwerk ist als Monolog angelegt, der integriert wird in ein Stück im Stück, erklärt Dramaturgin Annekathrin Walther dem Matineepublikum. Regie führt Nicole Felden, in der Kurstadt keine Unbekannte. Bevor sie 2013 ans Berliner Ensemble wechselte, inszenierte sie in Baden-Baden unter anderem das Kinderstück "Die Wanze" von Paul Shipton oder die Spielzeitmatinee "Nachts im Museum". Der Mann im Sessel, Michael Laricchia, hat es satt, sich im Theater zu langweilen. Immer wieder legt er dieselbe Platte mit dem Titel "The Drowsy Chaperone" auf und malt sich aus, wie ein begeisterndes Musical auszusehen hat. Man nehme gute Musik, schmissige Tanznummern, elegante Damen, schön aussehende Liebhaber und schrullige Gangster, anschließend wird das Ganze zu einer Handlung voller Verwechslung, Liebesszenen und Verfolgungsjagden verrührt, subtil gewürzt mit einer Prise Spannung und reichlich Witz. Der Mann im Sessel ist Erzähler und Kommentator zugleich. Er flüchtet sich in die Auszeit "Musical", erläuterte Felden. Es werden Fehler gemacht und Schwächen des Genres Musical aufgedeckt. Gleichwohl handelt es nicht um eine reine Parodie, "sondern ist im Genre Parodie und Liebeserklärung angesiedelt", meinte die Regisseurin. Die erste Version des Musicals, entstand in den 1990er Jahren und entsprang der Fantasie von Bob Martin und Don McKellar. Musik und Songtexte schrieben Lisa Lambert und Greg Morrison. Den Sprung an den Broadway schaffte das Stück 2006. Dessen Konzeption erklärt sich aus seiner Entstehung heraus. Freunde des Autors Martin entwarfen zu dessen Hochzeit zunächst eine reine Musicalparodie. In der darauffolgenden Zeit sollte sich diese zu einem ungewöhnlichen Singspiel entwickeln, das 2006 mit zwei Tony Awards ausgezeichnet wurde. Die Publikumsreaktionen auf die präsentierten Szenen verliefen jedenfalls vielversprechend.

