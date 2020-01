Mit den Profis arbeiten

Freiburg

Freiburgs Kultfigur Nils Petersen Freiburg (red) - Er ist das "Mädchen für alles" beim SC Freiburg. Torschütze, Publikumsliebling, Führungsfigur, Teamplayer. Nils Petersen (Foto: dpa) ist seit seinem Tor zum 2:0 in Mainz zudem Rekordschütze des SC Freiburg. Bundestrainer Joachim Löw hat er mit 84 Toren überflügelt.

Rastatt

Schiri Schlager hält Vortrag Rastatt (rap) - Fußball-Bundesliga-Schiedsrichter Daniel Schlager hat am Dienstagabend im Clubhaus des Kreisligisten FC Rastatt 04 einen Einblick in die Welt der Schiedsrichterei gegeben. Dabei stand natürlich der Videobeweis sowie die Handspielregel im Fokus (Foto: Rapp).

Künzelsau

Würth 2019 mit Rekord-Umsatz Künzelsau (dpa) - Vor allem dank guter Geschäfte im Ausland hat der Handelskonzern Würth vergangenes Jahr erstmals die Umsatz-Marke von 14 Milliarden Euro geknackt. Der Erlös wurde im Vergleich zu 2019 um 4,8 Prozent auf 14,27 Milliarden Euro gesteigert (Symbolfoto: dpa).

Baden-Baden

Energiesparen hoch im Kurs Baden-Baden (co) - Klimaschutz, energetische Sanierung und Energieeinsparung waren bei der zweitägigen Messe "Bausalon" im Kongresshaus in aller Munde. Rund 50 Aussteller, davon etwa die Hälfte aus der Region, zeigten sich zufrieden mit dem Besucherinteresse (Foto: Hecker-Stock).