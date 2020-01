Freiheitliches Europa als Antwort auf Auschwitz

Aus diesem Anlass hatten in den vergangenen Wochen viele Menschen zahlreiche der insgesamt 179 Stolpersteine in der Stadt gereinigt. Evelin König von der Baden-Badener Gruppe "Pulse of Europe" erklärte in ihrer Begrüßung, Europa, das Freiheit und Menschenrechte garantiere, sei die Antwort auf Auschwitz. Dennoch würde in Staaten wie Polen, Ungarn und Italien die Freiheit bedroht, und auch in Deutschland gebe es Über- und Angriffe auf Minderheiten. Wohin dies führe, dafür sei der 27. Januar als "Tag der Erinnerung" eine Mahnung, so König.

Oliver Ehret erinnerte in seinen Ausführungen an die Holocaust-Überlebende Simone Veil. 1927 in Südfrankreich geboren, wurde sie 1944 von der Gestapo verhaftet und nach Auschwitz deportiert. Durch die Selektion auf der dortigen Bahnrampe sei sie nur gekommen, weil sie vorgegeben habe, 18 Jahre alt zu sein. Alle jüngeren habe man sofort umgebracht, so Ehret zu den betroffenen Zuhörern. Viele Jahre später sollte Veil 1979 zur ersten Präsidentin des Europaparlamentes gewählt werden. "Als Überlebende des Vernichtungslagers Auschwitz, welch ein Symbol", betonte Ehret.

Für das Richard-Wagner-Gymnasium erklärte Schulsprecherin Laura-Sophie Trefzger, durch die Stolpersteine blieben die durch sie gewürdigten Menschen in Erinnerung. Pfarrerin Marlene Bender berichtete, sie habe mit Konfirmanden an drei Stellen in der Stadt Stolpersteine geputzt. Im Vorfeld der Aktion haben man die Schicksale der Menschen näher betrachtet, für die die Steine gelegt worden waren. Jeder möge sich vorstellen, von heute auf morgen keine Freunde mehr zu haben und von Feindschaft umgeben zu sein, so die Pfarrerin. Peter Kaczmarczyk von der Karlsruher Gruppe Pulse of Europe stellte fest, durch die Stolpersteine erhielten die Opfer wieder ihren Namen und damit auch ihre Würde. Es gehe letztlich darum, für Anstand einzutreten. Daniel Navtoli Surovtsev, der Rabbi der Jüdischen Gemeinde Baden-Baden, berichtete, nach neusten Umfragen sei jeder fünfte Deutsche der Meinung, die Erinnerungskultur im Land nehme zu viel Raum ein. Er danke allen, die Stolpersteine gereinigt hätten. "Wir rufen auf zur Menschlichkeit und wenden uns gegen jede Form von Hass und Fremdenfeindlichkeit", erklärten anschließend Karin Oesterle und Christoph Müller für den Arbeitskreis Christlicher Kirchen (AKC). Theaterintendantin Nicola May erinnerte daran, dass in der Nähe des Theaters zahlreiche Stolpersteine zu finden seien. Sie sei froh, immer wieder Gelegenheit zu haben, sich politisch zu engagieren.

Ganz in diesem Sinne las anschließend die Schauspielerin Catharina Kottmeier aus Erich Kästners "Die Konferenz der Tiere". In dem Roman übernehmen die Tiere der Welt das politische Heft des Handelns, nachdem die Menschen in ihren Friedensbemühungen gescheitert sind. Das Werk wird in einer Bühnenversion voraussichtlich im April am Theater aufgeführt.

Am Ende bildeten alle eine Menschenkette, indem sie sich an den Händen hielten, während über die Lautsprecheranlage Beethovens "Ode an die Freude" lief, in einer Version des Pianisten Igor Levit.