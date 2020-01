Galgenfrist für Al-Hassawi

Eigentlich sollte der Gemeinderat gestern dem seit 18 Jahren laufenden Projekt den planerischen Gnadenschuss geben: Grüne, FBB und FDP hatten im Herbst beantragt, den Bebauungsplan von 2001 aufzuheben, auf dessen Grundlage das historische Gemäuer in ein Luxus-Hotel umgewandelt werden soll. Die Grünen beantragten gestern nun, das Thema zu vertagen. Bis auf FDP und FBB stimmten die Fraktionen zu. Nun soll das Thema im Februar wieder diskutiert werden.

Offenbar ist in den vergangenen Wochen doch noch einmal Bewegung in das seit Jahren brachliegende Vorhaben gekommen. Die kaputte Entwässerung sei repariert worden. Es gebe Planungen für die Sanierung der Fenster, sagt Baubürgermeister Alexander Uhlig. Er berichtet zudem von guten Gesprächen - und von einem neuen Gesprächspartner auf der Seite der Investorin, der so neu gar nicht ist: Architekt Professor Bernd Kogel, der bei der Stadtverwaltung die ursprüngliche Planung für das Projekt eingereicht hatte und 2014 von Al-Hassawi von seinem Posten als Chefplaner entbunden worden war, ist wieder mit von der Partie. Kogel wird auch am 13. Februar in der Sitzung des Bauausschusses öffentlich über den Stand der Dinge berichten.

"Für mich war es das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, dass ich einen Gesprächspartner habe, der eins zu eins versteht, was wir sagen", so Uhlig. Das mag unter anderem auch daran liegen, dass die Sprache, in der man sich über das Projekt schriftlich austauscht, seit wenigen Wochen Deutsch ist. Darauf habe die Verwaltung bestanden, sagt Uhlig. Bislang war die Korrespondenz immer auf Englisch geführt worden, um der Investorin entgegenzukommen.

Inhaltliche Diskussion abgewürgt



Das Entgegenkommen der Stadtverwaltung ist zwischenzeitlich aber aufgebraucht. Das war jedenfalls zuletzt der Eindruck in Gesprächen mit Uhlig. Und auch gestern machte er klar, dass der Aufhebungsantrag nur vertagt ist, nicht aber etwa zurückgezogen wurde. "Wir werden zusammen mit dem Landesdenkmalamt verlangen, dass das Gebäude gesichert wird. Die historische Bausubstanz muss unterhalten werden", sagt er. Ob die Investorin tatsächlich noch interessiert sei, werde sich zeigen, wenn sie Geld dafür in die Hand nehmen müsse. "Werden unsere Vorgaben nicht erfüllt, holen wir den Antrag wieder vor. Gelegenheit dazu gibt es alle vier Wochen. Die Zeit des Bittens und Wartens ist vorbei", so Uhlig. Es gehe in erster Linie um den immer schlechter werdenden baulichen Zustand des Schlosses. Das Thema Hotel interessiere nicht. "Da müssen erst einmal qualifizierte Pläne vorgelegt werden."

Sabine Iding-Dihlmann, Fraktionschefin der Grünen, sagte, man wolle der Investorin nun noch einmal "vier Wochen Frist" einräumen. Der Antrag werde aufrechterhalten - "wenn sich wieder nichts tut, wird doch aufgehoben". Ihr Kollege Rolf Pilarski (FDP) hatte kein Verständnis dafür. Er sei gegen eine Wohnbebauung auf dem Florentinerberg - und die Investorin habe genug Zeit gehabt, ihre Pläne zu verwirklichen, hieß es in einem von ihm an die Presse verteilten Schreiben. Sprechen durfte er im Gemeinderat nicht darüber. Eine inhaltliche Diskussion werde nicht geführt, würgte die Verwaltungsspitze seine Wortmeldung zum Thema ab.

Kommentar