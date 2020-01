Senioren amüsieren sich köstlich

Pünktlich um 14.11 Uhr marschierte der Elferrat zusammen mit den Wienemer Füchsen und den Altenburghexen unter der musikalischen Begleitung der Park & Ride-Band in die gut gefüllte Fremersberghalle in Sinzheim ein. Zuvor war das Publikum durch Bürgermeister Erik Ernst herzlich willkommen geheißen worden.

Mit Glockenschlägen und Fanfarenklängen eröffnete Erna Vogel mit ihrem Prolog den Narrenreigen. Präsident Harald Liß begrüßte im Anschluss die Gäste zur 43. Seniorensitzung, und Schlag auf Schlag folgten die Höhepunkte in dem fast vierstündigen Programm aufeinander, heißt es in einer Mitteilung.

Neben den närrischen Eigengewächsen wie dem Kinderballett, den Cheerleadern, der Junggarde, dem Tanzmariechen Franziska Schmidt, der Garde und dem gemischten Schautanzballett stand auch die neugegründete Häsgruppe "Wienemer Füchse" auf der NCW-Bühne.

Beste Unterhaltung boten die Büttenredner, angefangen bei Herbert Ganther als Wächter vom Fremersberg, der von seinem Turm aus das Jahr über so einige Beobachtungen gemacht hat und wieder viel zu berichten wusste. Die Lacher auf seiner Seite hatte Luca Hertweck als pubertierender Sprössling, der sich wünschte, schon volljährig zu sein. Eine deutsch-französische Freundschaft in all ihren Facetten boten Patricia Hemmer und José Llorca dar.

Sitzungspräsident Roland Graf führte zusammen mit Jill Morris musikalisch in die Pause. Erna Vogel teilte mit, was sie so alles "uffregt" und nahm damit spitzzüngig die Politik aufs Korn. Als "ein alter Bekannter" stellte sich Oskar Lauther dem Publikum vor. Für wahre Lachsalven sorgte "Opa Hans" alias Hans Weidemann von der Mühlburger Carnevals Gesellschaft , der die Malaisen des Alters humorvoll präsentierte. Das Programm war von Vizepräsident Christian Baudistel zusammengestellt worden. Mit jeder Menge "kulinärrischem" aus der NCW-Küche war für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Der abschließende Dank galt allen Besuchern, Helfern, Spendern und Gönnern für ihre Unterstützung und ihren Beitrag zur Pflege und Erhaltung der fasnachtlichen Tradition in der Gemeinde Sinzheim.

Der Narrenclub Winden lädt am kommenden Freitag, 31. Januar und Samstag, 1. Februar zu den beiden Prunk- und Fremdensitzungen in die Fremersberghalle ein. Beginn ist jeweils um 19.11 Uhr. Kartentelefon: (0 72 21) 80 92 69.