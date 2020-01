Nach Aschermittwoch ist es vorbei mit kostenfrei

"Die Tarife sind identisch wie in Lichtental am Löwen", erklärt Stefan Güldner, Geschäftsführer der Parkgaragengesellschaft. "Das gilt auch für die neu eingeführte Brötchentaste." Diese ermöglicht es, 30 Minuten kostenfrei zu parken und so zum Beispiel bei den umliegenden Dienstleistern Dinge zu erledigen.





Im Moment sind die Stellplätze an der Ooser Festhalle noch kostenfrei. Unter der Woche zwischen 8 und 18 Uhr muss eine Parkscheibe hinterlegt werden. Das Parken ist in dieser Zeit auf zwei Stunden begrenzt. Mit der Gebühreneinführung wolle man verhindern, dass Pendler, die mit dem Bus in die Innenstadt fahren, die Flächen den gesamten Arbeitstag über besetzen, so Oberbürgermeisterin Margret Mergen.



Vor Beginn der umfassenden Sanierungsmaßnahmen (wir berichteten), die inklusive Innenbereich insgesamt rund 1,1 Millionen Euro kosten, gab es im Umfeld der Ooser Festhalle laut Stadt 30 bis 40 Stellplätze. Seit der Errichtung von 31 neuen Stellplätzen neben dem Spielplatz sind es nun insgesamt 66 Parkplätze auf beiden Seiten der Oos. Es sind auch Ladesäulen für Elektrofahrzeuge vorgesehen, kündigte das Fachgebiet Tiefbau an.

Mitte März soll eine Fußgängerbrücke über die Oos angeliefert und noch am selben Tag errichtet werden, die beide Parkplätze verbindet. Vom Ooser Leo aus gibt es künftig einen beleuchteten Weg für Fußgänger und Fahrradfahrer bis zum Wörthböschelpark.

Der neue Ooser Festplatz soll für Vereinsveranstaltungen genutzt werden und zum Verweilen einladen. Dazu sollen im April mobile Holzbänke "zur Steigerung der Aufenthaltsqualität" aufgestellt werden. Die Betonplatten im "Fischgrätverband" sollen laut Alexander Wieland, Geschäftsführer der Stadtbaugesellschaft GSE, an das Parkett im Innern der Halle erinnern. Poller sollen verhindern, dass künftig dort Autos parken. Diese lassen sich jedoch in Ausnahmefällen entfernen, damit der Platz mit Lkw befahren werden kann.

Zwischen Festplatz und Halle soll ein Anbau zur Vereinsbewirtschaftung, zum Beispiel zum Getränkeausschank im Sommer, gebaut werden. Baubeginn soll nach Fastnacht sein, laut Wieland (GSE) konnte der Auftrag aber noch nicht vergeben werden. Man hoffe, dass der Anbau zur offiziellen Eröffnung am Tag der Städtebauförderung, am Samstag, 16. Mai, fertiggestellt sein.

Vom 22. Juni bis 18. September ist die Halle gesperrt, um das Dach komplett zu entfernen und durch eine neue Konstruktion zu ersetzen. Diese soll dann auch mit einer Fotovoltaikanlage der Stadtwerke versehen werden. Laut Björn Käckell vom städtischen Fachgebiet Gebäudemanagement ist die Einhaltung der geplanten Termine ehrgeizig, da die Aufträge zwar ausgeschrieben, aber noch nicht vergeben sind.

OB Mergen kündigte bei der Freigabe des Fest- und Parkplatzes am Montag, eine Bürgerinfoveranstaltung zum geplanten Kreisverkehr vor dem Babo Hochhaus im März an.