Freude am Schachspiel überdauert Jahrzehnte

Von Alois Huck



Sinzheim - Erfolgreich Schach zu spielen, fordert von den "grauen Zellen" Höchstleistungen. Nicht nur absolute Konzentration, sondern auch strategisches Denken sind unter anderem unbedingte Voraussetzungen für das königliche Spiel. Überzeugte Schachspieler sind ein Leben lang von ihrer Leidenschaft begeistert und finden weltweit ihresgleichen.







Vor knapp zehn Jahren wurde in Sinzheim das gemeinsame Schachspielen wiederentdeckt. Der 92-jährige Rudolf Gitzinger war damals wie viele weitere froh, dass es nun die Möglichk eit gab, sich mit anderen im Schachspiel zu messen. Aus gesundheitlichen Gründen ist es ihm inzwischen nicht mehr möglich, bei den wöchentlichen Schachstunden dabei zu sein. Als sich nach dem Zweiten Weltkrieg die Menschen wieder nach Gemeinsamkeit sehnten, wurden damals etliche Vereine gegründet, welche die 1970er Jahre nicht überdauerten. Unter anderem waren dies der Radsportverein "Altenburg", der "Mandolinenclub", die "Sinzheimer Musikfreunde" und eben auch die Schachfreunde. So wurde bereits 1947 bis Ende der 1960er in Sinzheim Schach gespielt. Die Schachfreunde Sinzheim trafen sich regelmäßig im Gasthaus "Sternen", um in ihrem Vereinslokal dem gemeinsamen Hobby zu frönen. Rudolf Gitzinger hatte seither ein Foto in Ehren gehalten, das die Schachfreunde 1954 zeigt, darunter auch er als einziger noch lebender Zeitzeuge. Vorsitzender der Schachfreunde war damals Rektor Albert Keck. Weitere Mitglieder, die auch auf dem Foto verewigt sind, waren der junge Sigmund Greis, Walter Vogel, Werner Walter, Bernhard Lorenz, Heinrich Meier, A. Bürkle, Wilhelm Heim, Ernst Zoller, Gerhard Bronner, Adolf Vogel (Sternenwirt), Dr. Arnold Boos und Martin Bauer. An das wohl größte Ereignis in der Geschichte des Vereins erinnert sich Rudolf Gitzinger. Am 23. Januar 1949 hatten die Schachfreunde Sinzheim zusammen mit den Schachfreunden Sasbach den russischen Schachgroßmeister Efim Bogoljubow zu einem Simultanschach in den "Ochsen" Sinzheim eingeladen. Der Großmeister, der in Triberg wohnte, und seinen Lebensunterhalt durch Schachspielen bestritt, spielte gleichzeitig an 60 Brettern und verlor kein Spiel. Vier gingen remis aus. Dem Kartunger Rolf Christ, selbst Schachspieler, ist es zu verdanken, dass seit Mitte 2011 in Sinzheim wieder gemeinsam Schach gespielt wird. Im Rahmen des 1. Sinzheimer Seniorenprogramms gab er damals die Initialzündung, und mit Bernd Emmelmann von der Ooser Schachgesellschaft Baden-Baden war ein unermüdlicher Organisator gefunden. Regelmäßig trafen sich bis zu 20 Senioren in der Cafeteria des Seniorenzentrums, um mit Bauern, Türmen, Läufern und weiteren Spielfiguren über das 64 Felder zählende Brett zu ziehen. Zu Weihnachten wurden beachtliche Turniere durchgeführt und Bernd Emmelmann lud etliche Jahre auch Kinder und Jugendliche dazu ein, das Schachspielen zu lernen. Er konnte auch die Leitung der Lothar-von-Kübel-Realschule davon überzeugen, eine Schach-AG zu gründen, die etliche Jahre bestand. Auch in der Grundschule Leiberstung wurde Schach gespielt. Mit der Anlage eines Außenschachfeldes, das im Gartenbereich des Seniorenzentrums im Sommer 2012 verwirklicht wurde, war ein weiterer Schritt getan. Alfred Rettig und Günther Oser hatten das Spielfeld gebaut, und Sigmund Greis hatte die großen wetterfesten Figuren gestiftet. Auch konnte die Gemeinde von der Anschaffung eines mobilen Außenschachspiels überzeugt werden, das einige Mal vor dem Rathaus zum öffentlichen Schachspiel animierte. Seit die Bürgerbegegnungsstätte St. Vinzenz genutzt werden kann, treffen sich jeden Dienstag von 14 bis 17 Uhr die Schachspieler dort. Auch in der Grundschule Sinzheim haben seit Jahren Schüler die Möglichkeit, am Dienstagnachmittag das Spiel zu erlernen. Bernd Emmelmann, der mit viel Engagement das Schachspielen in Sinzheim vorangetrieben hat, ist vor einigen Monaten weggezogen.

