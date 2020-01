Von der Kurstadt bis nach Kapstadt









Sliwa, ausgebildeter Übersetzer, verantwortet eigentlich für die Baden-Badener Unternehmer Gespräche die Alumni-Programme. Im Moment macht er aber ein Sabbatjahr, also ein Jahr Pause, um mit dem Motorrad den afrikanischen Kontinent zu bereisen.

Seine Reiseroute hat es in sich. Der im südpolnischen Sandomierz geborene Deutsche ist nach einem Abstecher nach Irland - dort hat er seinem Bruder beim Umzug geholfen - mit der Fähre von Cork nach Santander übergesetzt. Von Spanien ist er - ebenfalls per Fähre - nach Tanger (Marokko) gereist. Das war am 12. September. Seither ist er auf zwei Rädern die Westküste Afrikas entlanggefahren.

Seine Reiseroute klingt beeindruckend: Er hat die Sahara in Marokko und Mauretanien durchquert, hat Mali, die Elfenbeinküste, Ghana, Togo, Benin und Botswana besucht. In seinem Blog berichtet Sliwa ausführlich, wie schwer es für ihn als Touristen war, von Nigeria über die Grenze nach Kamerun zu kommen.

"Das war die schwierigste Etappe. Die Fahrt ging durch das Gebirge. Für 100 Kilometer habe ich zehn Stunden gebraucht", sagt Sliwa. Danach musste er noch den Kongo, die Demokratische Republik Kongo, Angola und Namibia passieren, ehe er am Kap der Guten Hoffnung die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel verbringen konnte.

Auf seiner Reise von Nord nach Süd hat der reiselustige Badner allerhand erlebt. An folgende Szene erinnert er sich besonders: In der mauretanischen Hauptstadt Nouakchott stellte er im ivorischen Konsulat den Einreiseantrag für die Elfenbeinküste.

Ein Honorarkonsul



aus Hannover



Wie sich herausstellte, spricht der dort ansässige Honorarkonsul Tidiane Amadou Diagana Deutsch. "Das war eine schöne Überraschung! Es war mein erster Visumsantrag in Afrika und ich fürchtete mich vor der ,berühmten' afrikanischen Bürokratie", erinnert sich Sliwa. Auf die Frage, warum der Honorarkonsul Deutsch spreche, habe Diagana gesagt: "Ich bin aus Hannover." Diagana hat in Deutschland studiert, ein Praktikum beim Staatshochbauamt gemacht und 1965 sporadisch bei Hannover 96 mittrainiert. Laut einem Zeitungsbericht von damals war Diagana mauretanischer Fußball-Nationalspieler. "In einem Test- oder Pflichtspiel für die Profis oder die Amateure gespielt hat er aber nie", erklärte Hans-Heinrich Kellner, ehrenamtlicher Archivar bei 96, auf BT-Nachfrage.

In Jaunde, der Hauptstadt Kameruns, hat sich auch die folgende Anekdote ergeben, die Sliwa besonders in Erinnerung geblieben ist. Er habe immer wieder im Internet nach Schlafplätzen gesucht, unter anderem auf der Plattform Couchsurfing. Auch Ali habe er so kennengelernt. Der Kameruner hatte dort einen Schlafplatz in seinem Appartement angeboten. "Er meinte, dass er in sehr bescheidenen Verhältnissen lebt und mich vorwarnen will", erinnert sich Sliwa. Doch was ihn erwartete, war für ihn als Europäer dann doch ein Schock: Zwölf Quadratmeter Wohn- und Schlaf-Fläche mussten sich die beiden teilen, im Raum konnte immer nur eine Person stehen.

Nachts glaubte er, Ratten oder Mäuse zu hören, erinnert er sich. Der Raum, in dem sich die Dusche und das Plumpsklo befanden, wurde von allen Bewohnern des Wohnkomplexes genutzt. Sliwa schätzt, dass sich sechs bis acht Familien diesen Lokus teilen.

In den kommenden Monaten hat der Motorradreisende noch viel vor: Er will durch Mosambik, Sambia, Tansania, Burundi, Ruanda, Uganda, Kenia, Äthiopien und den Sudan bis nach Ägypten fahren.

Von dort soll es über den Sinai nach Jordanien bis nach Israel gehen. Anschließend mit einer Fähre nach Italien. Egal wie er letztlich fährt, spätestens am 1. Juli muss er wieder in seinem Büro in Baden-Baden sitzen. Eindrücke von seiner Reise schildert Mariusz Sliwa im Internet:

www.wanderlustfirst.eu