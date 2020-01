Zum Trost nun doch ein Titel für Baden-Baden

- Das gehört zu den Besonderheiten des Baden-Badener Christkindelsmarktes: Über ihn spricht man nicht nur dann, wenn er stattfindet, sondern - gefühlt - auch fast in der ganzen restlichen Zeit des Jahres. Sogar im Hochsommer. Meist geht es dann um die Verkehrsprobleme der Kurstadt, um das Park- und Stau-Chaos, das während des Marktes aufgrund des Nicht-Vorhandenseins eines funktionstüchtigen Park-and-ride-Systems stets besonders deutlich zutage tritt.

In diesen Tagen gibt es aber auch positivere Meldungen rund um den Christkindelsmarkt und das weihnachtliche Treiben an der Oos. Baden-Baden bekommt nämlich einen Titel. Und das tut doch gut in Zeiten, in denen die mit so großen Hoffungen gestartete Unesco-Welterbe-Bewerbung wohl zumindest vorerst nicht zum gewünschten Ergebnis zu führen scheint. Aber stattdessen hat man nun beim Wettbewerb "Best Christmas City", der von der Fachmesse "Christmasworld" mit der Bundesvereinigung City- und Straßenmarketing sowie der Fachzeitschrift Public Marketing durchgeführt wird, immerhin einen zweiten Platz in der Kategorie der Mittelstädte belegt. Nur Wolfenbüttel lag hier nach dem Urteil der Jury noch vor der Kurstadt. Insgesamt nahmen 36 deutsche Städte an dem Wettbewerb teil. Darunter auch Kommunen wie Borken oder Bruchkübel, die man vielleicht nicht unbedingt als Weihnachtsstädte kennt.

Ausschlaggebend für die Vergabe des mit 2 000 Euro dotierten zweiten Preises waren laut einer Pressemitteilung die diversen weihnachtlichen Aktionen in der Kurstadt vom Lichtkonzept und der Eislaufarena über die lebende Krippe bis hin zu kulinarischen Besonderheiten wie dem Wildburger. Auch die intensive weihnachtliche Installation am "Löwenbräu", die in Baden-Baden zwar nicht jedermanns Geschmack traf, aber besonders bei fotografierenden Touristen oft große Begeisterung auslöste, brachte der Kurstadt Pluspunkte.

Vielleicht sollte sich Baden-Baden ja bei so viel Lob für das weihnachtliche Geschehen in seinen Mauern ein Beispiel an der Stadt Straßburg nehmen, die sich - sicherlich nicht zu Unrecht - gerne Capitale de Noël (Weihnachtshauptstadt) nennt. Da könnte man sich ja hier als Christkindelsmetropole bezeichnen oder als Weihnachtsbad - und das dann auch aufs Ortsschild schreiben. Das wäre für Autofahrer dann gut zu lesen in der nächsten Adventszeit - wenn sie wieder im Stau stehen. Henning Zorn