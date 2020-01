Besserung am Kühlsee nicht in Sicht

Nach wie vor seien die Fische im Kühlsee hoch belastet, so Waldvogel, eine Besserung sei nicht absehbar. Auch die Gespräche mit diversen Politikern hätten keine Verbesserungen gebracht. Der Vorschlag des ASV, den Mutterboden der hochbelasteten Flächen auf Halden zu schieben und mit Folie abzudecken, wurde abgelehnt. Zwar seien in den oberen 60 Zentim etern rund 90 Prozent der Per- und polyfluorierten Chemikalien (PFC) wie in einem Schwamm gespeichert, aber sobald man den Mutterboden bewegt, gilt er als Sondermüll und muss entsorgt werden, erklärt Waldvogel. Was natürlich enorm teuer sei.

Dadurch gelangen mit jedem Niederschlag neue PFC in das Grundwasser und damit in den Baggersee. Dieser Umstand werde die Fische in diesem Gewässer noch über weitere Jahrzehnte verseuchen.

Bei seinem Abschnitt am südlich gelegenen Baggersee der Firma Peterbeton, der dem ASV ebenfalls zum Angeln zur Verfügung steht, sind die PFC-Belastungen nur sehr gering. Lediglich bei einem Barsch war der Beurteilungswert leicht überschritten. Bei Friedfischen sei der Wert so gering, dass diese weiterhin verzehrt werden können.

Waldvogel bedankte sich bei allen Helfern, Freunden und Gönnern des Vereins. Ein besonderer Dank ging an seine Vorstandskollegen, die ihn im vergangenen Jahr tatkräftig unterstützten. Im Bericht des Jugendwarts Torsten Pflüger ging es um zahlreiche Aktivitäten mit den Jugendlichen. Hierzu zählten unter anderem das Raubfischangeln, Knotenkunde und das Herstellen von fertigen Angelmontagen.

Für ihren Einsatz bei diversen Vereinsveranstaltungen wurden einige Jugendliche mit einer neuen Angelrolle belohnt. Der Jugendleiter gab zudem bekannt, dass dieses Jahr ein Forellenfischen geplant sei.

Kassierer Ralf Büchel führte aus, dass der ASV weiter auf solide Finanzen blicken kann und sich das Vereinsvermögen 2019 sogar leicht erhöht hätte. Dominik Schulz und Rudi Weber hatten die Kasse geprüft und konnten dem Kassier eine einwandfreie Buchhaltung bescheinigen. Die Entlastung des Kassiers erfolgte einstimmig.

Der Bericht des Schriftführer Matthias Hauns (erkrankt) wurde vom 2. Vorsitzenden, Frenk Durm verlesen. Gewässerwart Reiner Walz konnte von guten Fängen bei den Gemeinschaftsfischen berichten. Das letzte Fischen des Jahres 2019 sei bewusst im Kühlsee durchgeführt worden, um die gefangenen Fische zu begutachten. Alle Fische befanden sich in einem guten Ernährungszustand. Keiner der gefangenen Fische zeigte irgendwelche Geschwüre oder degenerative Veränderungen. Zwei der Fische wurden zur Untersuchung auf PFC nach Freiburg geschickt. Zum Zeitpunkt der Jahreshauptversammlung stand das Ergebnis noch aus.

Im darauffolgenden Tagesordnungspunkt wurde die Gesamtvorstandschaft von den Mitgliedern einstimmig entlastet. Bei den turnusmäßigen Wahlen zur Vorstandschaft wurden der 2. Vorsitzende Frenk Durm, der 1. Gewässerwart Reiner Walz und Jugendwart Torsten Pflüger in ihren Ämtern bestätigt, die Wahlen erfolgten jeweils einstimmig. Als Schriftführer wurde Peter Kölmel von allen Mitgliedern neu in den Vorstand gewählt. Matthias Hauns übernahm ebenso mit einstimmigem Votum den Posten des Beisitzers.

Für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden Klaus Diebold, Manuel Georg und Mario Seitz geehrt. Für 40 Jahre im Verein erhielten Uwe Klumpp, Wolfgang Roth, Klaus Schleh, Andreas Schück und Albrecht Schuh eine Auszeichnung. Das eher seltene Vereinsjubiläum von 50 Jahren feierten Rainer Groß und Thomas Stüber. Zu Ehrenmitgliedern wurden Dietmar Ullrich und Fritz Kraft ernannt. Die Königskette konnte sich Peter Ludwig erangeln, Jugendfischerkönig wurde Felix Pflüger. Die Veranstaltung endete mit der Ausgabe der Angelkarten für 2020.