Viele Investitionen rund um den Klimaschutz

Beispielsweise sind für den Ausbau des Radwegenetzes, und hier speziell für den neuen Radweg zwischen Leiberstung und Weitenung, 210 000 Euro eingeplant. "Jetzt kommt es auf die Stadt Bühl an", spielte Ernst den Ball weiter. Des Weiteren werden hinsichtlich des Klima-Themas das Rathausdach und das neue Krippengebäude in Kartung mit Fotovoltaikanlagen zur eigenen Stromerzeugung ausgestattet und die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED fortgesetzt.

Im Mittelpunkt der Investitionen des Finanzhaushaltes, der mit einem Überschuss von gut 2,2 Millionen Euro schließt, steht unter anderem die Neugestaltung des St. Vinzenz- und Kirchenareals im Rahmen der Ortskernsanierung für gut 1,1 Millionen Euro. Weitere 900 000 Euro werden dafür im kommenden Jahr eingesetzt. Zur Erschließung des Baugebiets "Halberstunger Feld" stehen etwa 1,2 Millionen Euro zur Verfügung. 2020 steht zudem die erste Rate (400 000 Euro, insgesamt 600 000 Euro) für das neue Drehleiterfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr an, in der Realschule sollen für 330 000 Euro die restlichen Klassenzimmer im Neubautrakt komplett digitalisiert werden. Auch der Breitbandausbau wird gemeinsam mit dem Landkreis Rastatt vorangetrieben, 350 000 Euro sind dafür vorgesehen. 70 000 Euro werden für verschiedene Maßnahmen an den Kindergärten Vormberg und Leiberstung in die Hand genommen.

Und auch in die Vereine wird weiter investiert, erläuterte Ernst: "Den größten Brocken mit rund 350 000 Euro stellt die Gemeinde für den Grunderwerb und die Planung zum Bau des neuen Kunstrasenplatzes im Fremersbergstadion zur Verfügung."

Gestemmt werden könnten diese geplanten Investitionen, weil Sinzheim "im Vergleich zur allgemeinen Situation der deutschen Wirtschaft" gut dastehe. So konnte der Bürgermeister mit rund 4,5 Millionen Euro einen neuen Rekordstand beim Gewerbesteueraufkommen im Jahr 2019 vermelden. Es sei im Finanzhaushalt ein Rückgriff auf das Ersparte von etwa 1,2 Millionen Euro nötig, aber keine Neuaufnahme von Krediten.

Haupteinnahmequelle für den Ergebnishaushalt sei weiterhin der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer in einer Höhe von fast 8,5 Millionen Euro. Insgesamt schließe der Ergebnishaushalt mit etwa 700 000 Euro positiv ab, "ganz im Sinne der Generationengerechtigkeit".

Bürgermeister Erik Ernst dankte Kämmerer Christoph Hettler und seinem Team für die Erstellung des Entwurfs und forderte das Gremium auf, zum Wohle von Sinzheim "gemeinsam anzupacken".