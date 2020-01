Starke Schwankungen bei Zahl der Baugenehmigungen

Allerdings ist man an der Oos doch noch immer ein ganzes Stück entfernt vom letzten größeren Wohnungsbau-Boom in der Mitte der 90er Jahre. Dabei weist die Statistik besonders das Jahr 1994 aus, als Baugenehmigungen für 517 Wohnungen und eine Wohnfläche von fast 47 000 Quadratmeter erteilt wurden.

Danach ging es schrittweise zurück mit den Anträgen und Genehmigungen. 2002 zum Beispiel gab es nur noch die Verwaltungserlaubnis für die Schaffung von 74 Wohnungen und einer Fläche von rund 9 700 Quadratmetern. 2008 verzeichnete man nochmals einen ähnlichen Tiefpunkt.

Bei der Entwicklung des Wohnungsneubaus sind laut Statistischem Landesamt vor allem zwei Faktoren entscheidend: das Bevölkerungswachstum in Form von Geburten und Zuzügen, das die Nachfrage bestimmt, und das Vorhandensein von Baugrundstücken. Baden-Baden verzeichnete zwar im 21. Jahrhundert ein recht stetes Wachstum der Einwohnerschaft, doch wie in anderen Stadtkreisen auch wurde die Bautätigkeit durch nicht ausreichende Baulanderschließung gebremst.

Das hat sich seit 2013 zumindest teilweise geändert durch verstärkte kommunale Wohnungsbauförderung, die ab 2015 durch die Flüchtlingswelle und die Notwendigkeit der Bereitstellung von Unterkünften einen weiteren Schub bekam. Dies machte sich in Baden-Baden besonders 2016 bemerkbar, als der Bau von rund 34 500 Quadratmetern Wohnfläche genehmigt wurde. Im Jahr zuvor waren es nur rund 16 000 Quadratmeter.

2017 stellten die Stuttgarter Statistiker dann wieder einen deutlichen Rückgang der Genehmigungen auf 20 300 Quadratmeter fest, während diese Zahl ein Jahr später auf fast 26 000 anstieg.

Dabei zeigte sich noch eine grundlegende Tendenz. Der Umfang der neu genehmigten Wohnfläche ist viel stärker angewachsen als die Zahl der erstellten Gebäude. Es wird also ökonomischer gebaut als früher mit einer zunehmenden Zahl an Mehrfamilienhäusern. Für 2019 hat das Landesamt noch keine Daten aus den Stadt- und Landkreisen veröffentlicht. Der baden-württembergische Trend weist auf eine weitere Zunahme bei den Baugenehmigungen hin, aber wohl nur in bescheidenem Umfang.

