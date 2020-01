Autobahnpolizei bald in Baden-Baden?

Überlegungen für eine Umstrukturierung der Autobahnpolizei gibt es nach Informationen des BT schon länger. Die derzeitige Unterbringung der Dienststelle in einem landeseigenen Gebäude in Bühl sei nicht optimal, so ist von Fachleuten zu hören, die mit dem Thema beschäftigt sind. Es fehle an überdachtem Platz für den Fuhrpark, das Haus sei allgemein nicht im besten baulichen Zustand. Der einst geplante Neubau eines Autobahnpolizeireviers in Bühl oder Achern ist im Zuge der polizeilichen Umstrukturierungen in den vergangenen Jahren allerdings in weite Ferne gerückt. Andere Projekte genossen und genießen höhere Dringlichkeit. Geprüft wurde deshalb wohl schon im vergangenen Jahr, ob die Bühler Dienststelle nicht komplett nach Baden-Baden umziehen sollte - an einen Standort, der näher an der A 5 liegt als die Fridolin-Stiegler-Straße in Bühl. Die seit Jahren leer stehende Immobilie der ehemaligen französischen Funkstation "Im Heitzenacker" an der B 500, also ganz unweit der Autobahn, lag nach Informationen des BT zunächst im Visier der Planer. Doch das Gebäude entpuppte sich offenbar als untauglich für die Nutzung als Polizeirevier. Zudem wurde im Herbst 2019 entschieden, dass die Feuerwehren von Landkreis und Stadt an dieser Stelle in Kürze einen gemeinsamen Übungsparcours errichten werden (wir berichteten).

In den Fokus genommen hat man deshalb nun das blaugraue, dem Land gehörende Baden-Badener Polizei-Hochhaus in der Gutenbergstraße, direkt neben dem vierspurigen Zubringer. Wie das BT aus gut unterrichteter Quelle erfahren hat, prüfen die zuständigen Stellen derzeit darüber hinaus, ob das Gebäude dort überhaupt weiter stehen bleiben kann. Fest steht, dass an dem mehr als 30 Jahre alten Haus in der Gutenbergstraße unbedingt eine energetische Sanierung erfolgen muss. Möglicherweise, so die weitergehenden Überlegungen in Stuttgart, wären der Abriss und ein Neubau erheblich günstiger. Und in diesem Zusammenhang könnte dann auch Platz geschaffen werden für die derzeit noch in Bühl untergebrachte Dienststelle der Autobahnpolizei.

Die Planung sei noch nicht spruchreif, heißt es auf Nachfrage eher schmallippig aus dem Polizeipräsidium. Nach Informationen des BT könnten die Überlegungen aber in den kommenden Monaten konkreter werden. "Vorüberlegungen zu Optimierungsprozessen gibt es ja immer", räumt Pressesprecherin Karen Stürzel ein, dass man sich Gedanken über das Thema macht. Konkret sei das al les jedoch noch nicht.