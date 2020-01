Kurstadt 'steht extrem gut da'

Baden-Baden

"Arbeitsmarkt wird komplizierter" Baden-Baden (vo) - "Der Arbeitsmarkt wird komplizierter", sagt Ingo Zenkner. Nach vielen Jahren des Aufschwungs mit Tausenden neuen Stellen und geringer Arbeitslosigkeit erkennt der Chef der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastat jetzt deutliche Zeichen einer Wende (Foto: dpa). » Weitersagen (vo) - "Der Arbeitsmarkt wird komplizierter", sagt Ingo Zenkner. Nach vielen Jahren des Aufschwungs mit Tausenden neuen Stellen und geringer Arbeitslosigkeit erkennt der Chef der Agentur für Arbeit Karlsruhe-Rastat jetzt deutliche Zeichen einer Wende (Foto:dpa). » - Mehr

Rastatt / Stuttgart

Mittelbaden: Arbeitslosenquote konstant Rastatt/Stuttgart (lsw/red) - Die Arbeitslosenquote in Badend-Württemberg ist zum Jahresende im Vergleich zum Vormonat leicht gestiegen. Im Bereich Mittelbaden blieb die Quote im Vergleich zum November konstant. Sie lag auch im Dezember bei 3,2 Prozent (Symbolfoto: dpa). » Weitersagen (lsw/red) - Die Arbeitslosenquote in Badend-Württemberg ist zum Jahresende im Vergleich zum Vormonat leicht gestiegen. Im Bereich Mittelbaden blieb die Quote im Vergleich zum November konstant. Sie lag auch im Dezember bei 3,2 Prozent (Symbolfoto: dpa). » - Mehr

Bühlertal

Einblicke in Welt des Spitzensports Bühlertal (up) - Der gebürtige Bühlertäler Rüdiger Barth hat 15 Jahre beim Magazin "Stern" gearbeitet und ist nun als Schriftsteller tätig. In seinem Roman "Das Haifischhaus" gibt er interessante Einblicke in die Welt des Spitzensports. Kürzlich las er in seinem Heimatort (Foto: Philipp). » Weitersagen (up) - Der gebürtige Bühlertäler Rüdiger Barth hat 15 Jahre beim Magazin "Stern" gearbeitet und ist nun als Schriftsteller tätig. In seinem Roman "Das Haifischhaus" gibt er interessante Einblicke in die Welt des Spitzensports. Kürzlich las er in seinem Heimatort (Foto: Philipp). » - Mehr