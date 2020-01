Das Brot bekommt Zeit zum Aroma-Aufbau

Baden-Baden - Eine Bereicherung für die Eberbachgemeinde ist die Filiale von s'Becke, die seit Anfang Januar 2020 in der Hauenebersteiner Ortsmitte zu finden ist. Zuvor war die Filiale der Bäckerei Hornung, Inhaber Philipp Bleier, in einem Verkaufswagen an der Karlsruher Straße anzutreffen. Als nun der Dorfladen schloss, nahm der junge Bäckermeister die Möglichkeit wahr und siedelte in die neuen Räumlichkeiten am Rathausplatz um.



Der 33-jährige Philipp Bleier wohnt mit seiner Frau Irina und den beiden Kindern in Haueneberstein. Die Familie ist in der Eberbachgemeinde fest verwurzelt. Anfang 2018 übernahm der junge Bäckermeister die ehemalige Bäckerei Hornung in Selbach. Das Ladengeschäft musste er schweren Herzens zum Jahresende schließen. Gebacken wird jedoch nach wie vor in der dortigen Backstube. Von Selbach aus werden die Filialen in Ebersteinburg und Haueneberstein beliefert.

Als die Bäckerei Kühn aufgab, traten viele Hauenebersteiner mit dem Wunsch an ihn heran, es wäre doch schön, wenn wieder ein Bäckerhandwerker vor Ort wäre. Und so kam es zu dem Schritt, einen Verkaufswagen am Ortseingang zu platzieren. Die Sperrung der Karlsruher Straße hätte zu großen finanziellen Einbußen geführt, beklagt Bleier, der nun darauf hofft, dass der Verkauf in der Ortsmitte gut angenommen wird.

Er verwende keine fertigen Brotmischungen, erklärt der Bäckermeister. Er habe viel experimentiert und seine eigenen Brot- und Brötchensorten kreiert. Bleier legt großen Wert auf ursprüngliche Getreidesorten und Produkte aus der Region.

Die Bäckerei bäckt überwiegend ohne im Getreide, in Milch und Früchten enthaltene Zuckerformen (FODMAP), die Verdauungsprobleme verursachen können. Diese werden durch längere Teigführung abgebaut, und das Brot sei dadurch bekömmlicher, erklärt Bleier. "Wir geben dem Brot Zeit, sein Aroma aufzubauen". Brotteige für Rustico (Dinkelbrot) oder Müslibrot reifen über drei Tage. Für viele seiner Brote erhielt er die Note "sehr gut" vom Deutschen Brotinstitut. Sein Antoniusbrot und die "Seelen" wurden sogar mit einer Goldmedaille prämiert. Obwohl der Raum klein ist, ist eine breite Auswahl an verschiedenen Broten und Brötchen zu bekommen.

Im Sortiment zu finden sind auch Kuchen und jede Menge süße Teilchen. Die Linzerschnitten werden nach einem alten Eberschder Rezept gebacken. Der Jahreszeit entsprechend wird das Angebot ergänzt. Zur Fastnachtszeit gibt es Berliner und Quarkbällchen.

Im Angebot sind auch selbst gemachte Marmeladen. Und mittlerweile ist auch ein kleines Sortiment von Wurstwaren von Metzgermeister Stefan Kahles ins Angebot aufgenommen worden.

Im Verkauf in der Hauenebersteiner Filiale ist meistens Dagmar Komander, die Mutter des Bäckermeisters, anzutreffen. Beschäftigt werden jedoch auch drei Teilzeitkräfte. In der Backstube arbeitet Bleier noch mit einem weiteren Bäckermeister sowie einem Gesellen und einer Aushilfe zusammen.

Die Bäckerei ist Dienstag bis Freitag von 6 bis 18 Uhr und Montag und Samstag bis 12.30 Uhr geöffnet.