Tunnelausfahrt an Russischer Kirche bleibt drei Monate gesperrt Von Henning Zorn



Baden-Baden - Den Autofahrern stehen in der Kurstadt wieder einige Umwege bevor. Wegen der Bauarbeiten auf der Lichtentaler Straße muss die Tunnelausfahrt an der Russischen Kirche ab dem morgigen Mittwoch für rund drei Monate gesperrt werden.



Beim Großprojekt der Sanierung der Lichtentaler Straße vom Bertholdplatz - mit der Schaffung eines Kreisverkehrs - bis etwa 30 Meter hinter dem Tunnelportal an der Russischen Kirche beginnt jetzt die letzte umfassende Bauphase. Der Kreisel am Bertholdplatz ist schon seit Oktober im Betrieb, und die Erneuerung der Hahnhofstraße steht kurz vor dem Abschluss - hier müssen nur noch im Frühjahr 13 Bäume gepflanzt werden. Die dreimonatige Erneuerung der Fahrbahn der Lichtentaler Straße wird in zwei Abschnitten durchgeführt, wobei zunächst der stadteinwärts führende Fahrstreifen an der Reihe ist. Während der gesamten Bauzeit will man den Verkehr durch Ampelregelung einspurig an der Baustelle vorbeileiten. Dabei wird auch die ehemalige Bushaltestelle an der Einmündung der Robert-Koch-Straße umgebaut, wo drei Pkw-Stellplätze angelegt werden. Während der Bauarbeiten muss die Tunnelausfahrt an der Russischen Kirche komplett gesperrt werden, die Einfahrt hingegen bleibt noch etwa sechs Wochen möglich, bis die Fahrspur direkt an der Tunnelzufahrt saniert wird. Die Stadtverwaltung will diverse Umleitungsmöglichkeiten ausschildern. Dazu gehören die Strecke über den Waldseeplatz und die Schlossbergtangente. Möglich ist auch eine kleinräumliche Umfahrung des Baustellenbereichs wie in früheren Bauphasen über Ludwig-Wilhelm-Straße, Falkenstraße und Maria-Viktoria-Straße. Die Durchfahrt durch den Michaelstunnel zwischen Verfassungsplatz und Maximilanstraße ist nicht beeinträchtigt. Hingegen wird die Einmündung der Hahnhofstraße gleich zu Beginn der Arbeiten für etwa zwei Wochen voll gesperrt. Vorgesehen ist auch noch die Sanierung des "Pfeffergässles" von der Einmündung Friedhofstraße bis zur Hahnhofstraße.

Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Baden-Baden

Motorradlärm: Drei Messstellen Baden-Baden (hol) - Noch in diesem Jahr sollen in Lichtental, Geroldsau und Oberbeuern Messanlagen installiert werden, die anzeigen, wie hoch die Lärmbelastung durch den Verkehr, insbesondere durch Motorräder, ist. Der Hauptausschuss berät dies am 23. September (Foto: dpa). » Weitersagen (hol) - Noch in diesem Jahr sollen in Lichtental, Geroldsau und Oberbeuern Messanlagen installiert werden, die anzeigen, wie hoch die Lärmbelastung durch den Verkehr, insbesondere durch Motorräder, ist. Der Hauptausschuss berät dies am 23. September (Foto: dpa). » - Mehr Baden-Baden

Bald mehr Platz am Nadelöhr Baden-Baden (hez) - Ab September haben Autofahrer wieder etwas mehr Platz am Nadelöhr Bertholdplatz (Foto: Zorn). Die baustellenbedingte Verkehrsführung an der Kreisel-Baustelle wird geändert. Stadteinwärts kann man dann wieder durch die Lichtentaler Straße fahren. » Weitersagen (hez) - Ab September haben Autofahrer wieder etwas mehr Platz am Nadelöhr Bertholdplatz (Foto: Zorn). Die baustellenbedingte Verkehrsführung an der Kreisel-Baustelle wird geändert. Stadteinwärts kann man dann wieder durch die Lichtentaler Straße fahren. » - Mehr