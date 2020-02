Farbenprächtige Werke

(co) - Das 2011 aus dem früheren Steinbach-Ensemble hervorgegangene Kulturensemble Baden-Baden vereint mit den Bereichen bildende Kunst, Literatur und Musik gleich drei künstlerische Sparten unter einem Dach. In der Acura-Klinik zeigen noch bis 15. Mai zehn bildende Künstler ihre Werke, die ganz unterschiedliche Stilrichtungen und Techniken vertreten. Das Kulturensemble hatte 2015 das letzte Mal hier ausgestellt, seither haben sich Sujets verändert und die einzelnen Künstler weiterentwickelt. Die Vorsitzende der bildenden Künstlergruppe, Waltraud Zimmer, spiegelt in ihren Bildern, was sie selbst zum Staunen bringt, seien das Frühlingsgefühle in explodierendem Grün oder etwa eine im Fotorealismus sehr anschaulich gestaltete Violine mit Ballettschuhen. Die Schönheit der Natur fängt Kunstfotografin Marie-Aimée Mourgues ein, mit gutem Gespür und einem sensiblen Blick für die Stimmungen der Jahreszeiten und besondere Momente. Dass sie dabei ohne Retusche arbeitet und weder Filter nutzt noch Digitalaufnahmen macht, hat ihr bereits za hlreiche internationale Auszeichnungen eingebracht.

Einer besonderen Kunst hat sich auch Holzschnitzer Hermann Andre aus Balg verschrieben. Aus Lindenholz schnitzt er seine lebensechten Skulpturen, darunter einen Clown oder ein Bauernpaar, die er auch selbst bemalt. Unter anderem schuf Andre die Statue des Heiligen Antonius für die Pfarrkirche in Balg. Ruth Braun, die unter anderem mit dem Porträt eines Saxofonspielers gefällt, ist eine vielseitige und sehr ausdrucksvolle Künstlerin, die mit Kohle und Kreide gearbeitet hat oder Collagen gestaltet. Ihre große Leidenschaft gilt jedoch der Spachteltechnik in Öl, bei der sie alle Möglichkeiten hinsichtlich Gestaltung, Farbe und Kontrast nutzt. Sehr fantasievoll und häufig als gewaltige Farbexplosion gestaltet Geneviève Moch ihre Acrylbilder, die dem Betrachter viel Raum zur Interpretation lassen. Ein Vogel, der sich vielfach in ihren Bildern findet, wirkt da ähnlich einer Friedenstaube.

Die Schönheit der Natur und deren Magie bringt Helga Maier in leuchtenden Ölfarben auf die Leinwand, häufig in Detailansichten wie den Fuchs mit Kerze oder Kopf samt Rüssel eines Elefanten. Ihre Traumwelten und ganz eigenen Beobachtungen bannt Petra Wirth mit Buntstiften auf Papier. Die Malerei von Judith Boy strahlt in ihrer Zartheit eine pralle sinnliche Komponente aus in der Verbindung von Acryl mit Carbon, Blattgold, Metall und Fischernetzen. Halb Ohr, halb Herz oder ein großes weißes Herz in hochinteressanter Mischtechnik präsentiert Steffi Hammes. Zweimal hinsehen muss man bei Annette Sprickmann-Kerkerinck, deren perfekte Pastellporträts von Mensch und Tier oder dem Leopoldsplatz dermaßen lebensecht wirken, dass man unwillkürlich eine Fotografie zu sehen meint. Kunstvoll gestaltete Straußeneier zählen ebenfalls zu ihren Werken. Musikalisch umrahmt wurde die Vernissage von der zwölfjährigen Jana Langhart mit Eigenkompositionen an der Harfe und Alfonso Wendling am Piano, der mit der "Promenade Nocturne de Baden-Baden" seiner Heimatstadt ein klangvolles Denkmal gesetzt hat. Marianne Spettnagel-Schneider, Vorsitzende des Kulturensembles, verlas einige verbindende Gedanken und Gedichtzeilen.