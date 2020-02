Aktive Pudelfreunde

Bühlertal

(mf) - Beim Ehrungsabend des Männergesangvereins "Eintracht Gertelbach" Bühlertal konnten zahlreihe Mitglieder ausgezeichnet werden. Dabei wurde ein Novum gefeiert: Ewald Müller ist dem Männergesangverein seit sieben Jahrzehnten treu (Foto: Fuß).

Bühl

Bühl (red) - Die Oberbrucher Dorfmusikanten zogen in der Mitgliederversammlung Bilanz. Vorsitzender Christian Seiler ließ das Jahr 2019 Revue passieren. Das absolute Highlight war die "Musical Night" auf der Seebühne am Camping-See mit annähernd 1 000 Besuchern (Foto: Verein).

Ötigheim

Ötigheim (as) - Seit 70 Jahren singen die vier ehemaligen Schulkameraden Anton Krebs, Friedhelm Kühn, Karl Nold und Manfred Kühn aus Ötigheim, die mit 14 gemeinsam in den Verein eintraten, im Liederkranz. Einem von ihnen hat das sogar das Leben gerettet (Foto: Verein).

Lichtenau

Lichtenau (fvo) - Grünes Licht für Schiffstourismus in Grauelsbaum: Die Untere Wasserbehörde ist einverstanden, dass an der ehemaligen Verladeanlage des Kieswerks Sehring (Foto: Margull) Flusskreuzfahrtschiffe anlegen. Das teilte Landrat Toni Huber der Gemeinde Lichtenau mit.