Für Ortstafeln und Stelen

Bäcker-Filiale als Bereicherung Baden-Baden (kim) - Eine Bereicherung für die Eberbachgemeinde ist die Filiale von s′Becke, die seit Anfang Januar 2020 in der Hauenebersteiner Ortsmitte zu finden ist. Zuvor war die Filiale der Bäckerei Hornung in einem Wagen an der Karlsruher Straße anzutreffen (Foto: Kimmig).

Arm von Christusfigur beschädigt Baden-Baden (marv) - In Ebersteinburg ist Anfang Januar eine handgeschnitzte Christusfigur aus Holz beschädigt worden. Ein Arm wurde laut einer Polizeimitteilung entwendet. Ob die Figur nur mutwillig beschädigt wurde oder der Arm bewusst gestohlen wurde, ist unklar (Foto: marv).

Gutachter prüfen Klinik-Struktur Rastatt (dm) - Im Ringen um eine zukunftsfähige Struktur für das Klinikum Mittelbaden hat der Aufsichtsrat ein Gutachten in Auftrag gegeben, das mehrere Alternativen in den Blick nimmt. Dabei spielt der Erhalt der drei Akut-Standorte ebenso eine Rolle wie ein Neubau (Foto: av).