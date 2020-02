Neue Caritas-Chefin wieder weg

Auch auf die Fragen, wer das Arbeitsverhältnis beendet hat und wann, ist Alexander Stummvoll, Mitglied des Caritasrats Baden-Baden, weder telefonisch noch schriftlich eingegangen. Ob es eine arbeitsgerichtliche Auseinandersetzung gebe, blieb ebenfalls unkommentiert.

Bis ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gefunden ist, "werden die Geschäfte von unserem Vorstand, unseren Fachbereichsleitungen und unserem Verwaltungsleiter geführt", teilte Stummvoll auf Nachfrage schriftlich mit. Demnach sind interimsmäßig Thorsten Schmieder (Fachbereichsleiter Offene Dienste), Christian Frisch (Fachbereichsleiter Wohnungslosenhilfe), Manuela Lang (Leiterin FB Teilstationäre Altenhilfe), Frank Herzberger (Leiter FB Kind, Jugend und Familie) und Martin Schröder (Verwaltungsleiter) verantwortlich.

Weitere Angaben zur Demission machte die Caritas nicht. Stummvoll schrieb lediglich: "Wie gewohnt stehen wir an der Seite der alten, armen und ausgegrenzten Menschen in unserer Stadt." Berger hatte seit dem 1. Oktober mit ihrem Vorgänger Jochen Gebele, der zuvor 20 Jahre lang die Geschäfte geleitet hatte, zusammengearbeitet. Erst seit dem 29. November hatte sie dann die volle Verantwortung über 160 Mitarbeiter. Bei einem Antrittsgespräch sagte Berger dem BT: "Unser zentrales Anliegen ist es, für Menschen in Not da zu sein und ihnen zu helfen." Sie kündigte an, zahlreiche Projekte anzugehen, sobald sie die Menschen und Arbeitsweise in Baden-Baden kenne. Zu deren Umsetzung kommt es jetzt nicht mehr. Auf der Homepage des städtischen Verbands fehlten gestern bereits das Foto und der Nam e Bergers.

Bevor die gläubige Katholikin ihre Zelte in der Kurstadt aufgeschlagen hatte, war sie zwei Jahre lang Fachbereichsleiterin bei der Caritas in Limburg an der Lahn. Davor hatte Berger noch weiter nördlich, in Kiel, von Dezember 2012 bis März 2017, die Geschäftsleitung des Caritas-Landesverbands Schleswig-Holstein inne. In dieser Zeit war die 59-Jährige wegen einer geplanten Pflegeheimübernahme in den Schlagzeilen. Berger verließ den Landesverband Schleswig-Holstein laut Mitteilung auf eigenen Wunsch, "um sich beruflich neu zu orientieren".