"Klimaschutz endet nicht an der Ortsgrenze"

Das fast 50-seitige Papier hat Lukas Herbrich vom Bauamt nicht nur in einer der letzten Gemeinderatssitzungen vorgestellt. An ihm war es auch, die Erstellung der Analyse von Verwaltungsseite aus zu koordinieren.

Hintergrund



Letztlich habe aber auch der Gemeinderat bei einer Klausurtagung und die gesamte Verwaltung mitarbeiten müssen, betonen Ernst und Herbrich im Gespräch. So mussten nämlich die Amtsleiter und prädestinierte Mitarbeiter für ihre Bereiche definieren, wie konkret das Thema Klimaschutz mehr in den Fokus gerückt werden könne.



Konkret ist auch das Stichwort für Erik Ernst: "Es ist mir ganz wichtig, dass für die Gemeinde etwas Konkretes entsteht." Und er erläutert zeitnahe Ziele, die sich auch schon im Haushalt für 2020 niederschlagen: 2020 sollen sowohl auf das Rathaus als auch auf das neue Krippengebäude in Kartung Fotovoltaikanlagen angebracht werden. "Mittelfristig" soll die Montage auf allen öffentlichen Gebäuden erfolgen, auf denen es möglich sei. Anlaufen soll eine "Informationsreihe" mit der Energieagentur Mittelbaden (Ernst: "Die sehe ich in der Pflicht."). Bei diesen Terminen sollen die Bürger für das Thema Klim aschutz sensibilisiert werden und vor allem dafür, was jeder einzelne selbst tun kann. Um der Versiegelung von Flächen entgegenzuwirken, entsteht auf dem St.-Vinzenz-Areal wie angekündigt eine "grüne Oase", und auch beim neu anzulegenden Parkplatz zwischen Kirche und Gasthaus "Ochsen" wurde bei der Planung Wert auf Grünflächen gelegt.

"Klimaschutz endet nicht an der Ortsgrenze", lenkt Herbrich den Blick auf den laufenden intensiven Austausch mit den Nachbarkommunen. Auch führe man zwecks Einstellung eines gemeinsamen sogenannten Klimamanagers mit den "Kollegen der Südschiene" Gespräche, erläutert Ernst. Laut Herbrich muss ein Klimamanager Vermittler zwischen den verschiedenen Ämtern (und dann auch zwischen den beteiligten Kommunen) sein, und den Klimaschutz in allen Bereichen als "wichtigste Maxime" verfolgen.

Während die Gemeindewerke Sinzheim bereits über ein Elektroauto verfügen, hat die Gemeinde selbst noch keins, das soll sich laut Bürgermeister Ernst aber ändern. Zwei Ladestationen gebe es bei den Werken, drei neue befänden sich gerade im Bau, und zwar in der Tiefgarage des Rathauses. Was wichtig sei, wie Herbrich betont - denn die Bürger würden sich kein E-Auto anschaffen, wenn die nötige Infrastruktur nicht vorhanden sei. Ideen für mehr Angebote hinsichtlich E-Mobilität seien da. Für alle angedachten Vorhaben gilt laut Ernst die Prämisse, Dinge umzusetzen, die langfristig ausgelegt sind.

Ein Hauptaugenmerk liege zudem auf dem Flächennutzungsplan, der laut Ernst das "größte Instrument" ist. Dieser müsse in den nächsten zwei Jahren angepasst werden, und das soll in der Verwaltungsgemeinschaft mit Hügelsheim so geschehen, dass dabei besonders auf den Klimaschutz geachtet werde. Stichworte sind laut Herbrich und Ernst hierbei unter anderem: Luftschneisen, Versiegelung, Hitze-Inseln, entsprechende Bebauungspläne.

Nicht nur im Rathaus hat man sich auf die Spuren Greta Thunbergs begeben. "Hausaufgaben" übergaben im vergangenen Jahr auch die Realschüler an den Schultes, und diese Wünsche "an unseren Bürgermeister und unsere Gemeinde- und Kreisräte aus Sinzheim" sind ebenfalls in der Bestandsanalyse gelistet. Großes Anliegen ist dabei unter anderem der Ausbau von Radwegen, ein verbesserter ÖPNV und mehr Mülleimer im Ort. Lukas Herbrich spricht den Schülern für die gute Aufbereitung ein Lob aus.

