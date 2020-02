Das "Juwel" steht in den Startlöchern

Baden-Baden - Pfarrer Michael Teipel ist optimistisch: "Wir können wohl endlich anfangen zu bauen. Und wir müssen auch - wir stehen bei den Handwerkern im Wort." Vorbehaltlich einer definitiven Finanzierungszusage für einen Bundeszuschuss in Höhe von 750 000 Euro soll Mitte des Monats die seit Jahren geplante Renovation des wohl stadtbildprägendsten Gebäudes für alle weithin sichtbar werden: Die Einrüstung des Turms der Stiftskirche ist derzeit für den 17. Februar geplant.

Ein Antrag auf "vorzeitigen Baubeginn" wurde vorsorglich gestellt. Der Innenraum des rund 1 000 Jahre alten Gotteshauses soll ab August in einer zweiten Bauphase den Handwerksbetrieben anvertraut werden. Bei einem Treffen aller Beteiligten am Vortag seien letzte Fragen geklärt worden, berichtete Teipel gestern bei einem Pressegespräch im Vorfeld der 2,5 Jahre andauernden Sanierung. Schon das Einrüsten des Turmes werde eine komplizierte Angelegenheit: "Zur Befestigung müssen Stahlträger durch den Glockenstuhl gelegt werden", blickt Teipel voraus: "Wir müssen auf alle Wetterlagen vorbereitet sein." Ohnehin spiele das Wetter eine große Rolle bei dem Vorhaben: "Es gibt nur ein beschränktes Temperaturfenster für den zum Einsatz kommenden Mörtel." Am Turm müssen etwa 20 Kubikmeter Sandstein ausgetauscht werden. "Altes bleibt erhalten, Neues wird erneuert", sagt Teipel augenzwinkernd: Denn tatsächlich sei bei den letzten Renovierungsarbeiten vor rund 50 Jahren einiges "verschlimmbessert" worden. Das gelte es nun aufzuarbeiten. Weitere große Maßnahmen im Turm seien die Erneuerung der Schallläden und vor allem der Glockenaufhängung. Bis Ende des Jahres soll der Turm wieder in neuem Glanz erstrahlen. Aber Teipel gibt auch mit Blick auf die Kostenschätzung zu bedenken: "Wir haben noch nicht ein Blech angehoben. Wir wissen nicht, wie es darunter aussieht." Mit Überraschungen müsse man rechnen.

Die Renovierung des Kirchenschiffs soll im Sommer starten. Darin soll der Fußboden ausgetauscht werden. Der 50 Jahre alte Waschbeton soll raus, ebenfalls die Dämmung darunter. "Wir erhoffen uns eine etwas höhere Temperatur im Kircheninneren", erklärt Teipel: Unter der Kirche verlaufen die Thermalquellen. Die bringen aber nicht nur Nutzen, sondern haben auch dem Gemäuer zugesetzt, verweist Teipel auf Ausblühungen an den Wänden. "Künftig wird die Luftfeuchtigkeit im Kirchenraum reguliert, das ist notwendig für die Orgel und das Chorgestühl." Geheizt werde über ein städtisches Blockheizkraftwerk. "Damit wären wir dann auch nachhaltig", so Teipel. Regelmäßige Kirchgänger werden sich auf einige Veränderungen im Inneren einstellen müssen. Dr. Elisabeth Lammert, Mitglied der Stiftskirchengemeinde und ehrenamtlich im Bauausschuss tätig, zählt einige Details auf: So soll der Altar weiter nach vorne zu den Gottesdienstbesuchern gerückt werden. Die Bänke in den Seitenschiffen kommen raus, um mehr Freiraum zu schaffen. "Mobiles Mobiliar" lautet das Stichwort: Bei besonderen Anlässen sollen Stühle aufgestellt werden. Auch die Beichtstühle hätten wegen geringer Nachfrage ausgedient, zumindest zwei werden entfernt. An ihrer Stelle entstehe eine Fläche für Ausstellungen, erklärt Lammert.

Gemeinde sucht

noch Sponsoren

Außerdem soll der barrierefreie Zugang optimiert werden und ein neues Beleuchtungskonzept die Kirche ins rechte Licht rücken. Und auch ein ganz großer Wunsch der Gemeindemitglieder soll angegangen werden: "Wir möchten den eigentlichen Haupteingang auch wieder als Eingang nutzen können", sagt Lammert. Dazu sei aber auch ein neues Parkkonzept vor der Kirchen notwendig. "Wir stehen in Gesprächen mit der Stadtverwaltung." Derzeit betritt man die Kirche durch Seitentüren.

Während der Bauphase sollen zumindest die sonntäglichen Gottesdienste weiter in der Kirche stattfinden. "Werktags ziehen wir aber ins Gemeindehaus. Da wollen wir die Handwerker nicht stören", kündigt Teipel an: "Für Weihnachten und Ostern müssen wir uns etwas einfallen lassen."

Dass die Stiftskirche nicht nur für die Gemeindemitglieder von großer Bedeutung ist, davon sind Teipel und Lammert überzeugt. Die Kirche ist "ein Juwel für die ganze Stadt", das in zweieinhalb Jahren wieder funkeln soll. Doch dazu wird auch die (finanzielle) Hilfe der Bürger benötigt. Denn bei der Finanzierung der Kosten in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro für den Turm und 5,5 Millionen Euro für das Kirchenschiff ist noch ein kleiner Batzen offen. Rund eine Million Euro sollen deshalb über Spenden eingesammelt werden. "Wir haben schon die Zusage für 200 000 Euro - auch Nicht-Katholiken befinden sich unter den Großspendern", sagt Teipel, der nun auf weitere Unterstützung hofft. "Die Menschen sollen sich mit der Kirche identifizieren. Deshalb gibt es nicht nur einen großen Spendentopf, sondern die Möglichkeit, symbolische Patenschaften zu übernehmen - zum Beispiel für einen Stuhl oder für eine Bodenplatte", erklärt Elisabeth Lammert. Am Ende sollen alle sagen können: "Das ist unsere Kirche."

An der Finanzierung von Turm und Kirchenschiff beteiligen sich die Erzdiözese Freiburg, die Schulstiftung des Landes, das Landesamt für Denkmalpflege, die Stadt Baden-Baden und die Kirchengemeinde mit eigenen Rücklagen. Nun hofft die Kirchengemeinde noch auf die definitive Förderzusage von 750 000 Euro durch das Programm der Bundesregierung "National wertvolle Denkmäler", damit die Renovation auch tatsächlich wie erhofft starten kann.

Die Stiftskirche lädt am kommenden Sonntag, 9. Februar, um 10.45 Uhr (im Anschluss an den Gottesdienst) zu einer Informationsveranstaltung ein. Dabei berichten Pfarrer Michael Teipel, die planenden Architekten und Vertreter des Bauausschusses über die Renovierungsarbeiten.