Mit dem Smartphone im Notfall Hilfe rufen

Es ist früh morgens in einer Berliner U-Bahn-Station. Hager wartet dort auf seinen Zug, als plötzlich ein älterer Mann von einer Gruppe Jugendlicher heftig herumgestoßen wird. "In diesem Moment dachte ich mir, dass es eine Möglichkeit geben müsse, in einer solchen Situation schnell Helfer aus der direkten Umgebung rufen zu können", erzählt der 20-Jährige.

Zusammen mit Matthias Meier und Leonard Bärmann hat Hager 2015 am Windeck-Gymnasium in Bühl Abitur gemacht. Nach dem Erlebnis in der U-Bahn-Station beginnen die drei ein Konzept für einen digitalen Notruf zu entwickeln. Herauskam die App "Omina". Sie erlaube es im Ernstfall schnelle Hilfe aus der direkten Umgebung anzufordern, beschreiben die jungen Gründer ihr Projekt. Über ein internes Alarmsystem ließen sich in wenigen Sekunden alle "Omnia"-Nutzer im unmittelbaren Umkreis benachrichtigen und zum Standort des Auslösers navigieren, um dort konkrete Hilfe oder Unterstützung leisten zu können.

Der Gedanke dahinter ist, dass man gemeinsam oft mehr ausrichten kann als alleine. Die Gründer setzen dabei auf eine starke Community, die bereit ist Zivilcourage zu zeigen oder Erste Hilfe zu leisten. Die App sei besonders relevant, da vielen Menschen heute oftmals das Gefühl von Sicherheit fehle, erklären die Entwickler und nennen als Gründe dafür vermehrten Terror in Europa und steigende Kleinkriminalität.

Der Notruf kann den Kategorien Belästigung, Medizin oder Kriminalität zugeordnet werden. Auch ein Chatroom, um mit Menschen in der Nähe direkt in Kontakt zu treten und ihnen weitere Informationen zu geben, ist integriert.

Auf ihrer Internetseite geben die Bühler Tipps, wie Betroffene sich verhalten können, wenn sie beispielsweise verfolgt oder sexuell belästigt werden. Das Absetzen eines "Omnia"-Notrufs ist jeweils mit aufgelistet. Auf der Seite haben die Gründer außerdem stichpunktartige Anleitungen für Erste Hilfe bei Ersticken oder Verbrennungen veröffentlicht.

Ihr Projekt finanzieren die App-Entwickler unter anderem über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter. Das zu Beginn des Jahres gegründete Unternehmen befinde sich aktuell in der Beta-Phase für iPhone-Nutzer. Die Android-Version soll Mitte des dritten Quartals 2017 folgen, kündigt Hager an.

Um intensiver an ihrem Projekt arbeiten zu können, sind Hager, Meier und Bärmann nach Berlin gezogen - für die Weiterentwicklung ihrer Idee sei die Hauptstadt der perfekte Standort. Die hohe Bevölkerungsdichte sowie das Netz an öffentlichen Verkehrsmitteln seien ideale Voraussetzungen für die Beta-Testphase. Zum anderen sind dort die Ämter und Ministerien in unmittelbarer Nähe zu erreichen, mit denen die drei Kooperationen anstreben. "Mit dem Bundesinnenministerium und dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe stehen wir bereits in Verbindung", sagt Hager. Die Beta-Version von "Omnia" und weitere Infos finden sich im Internet.

www.omnia-app.de