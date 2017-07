Kostendruck im Kindergarten Von Joachim Eiermann Bühl - Eltern mit Sprösslingen in den Bühler Kindertagesstätten und im Schülerhort müssen ab 1. September tiefer ins Portemonnaie greifen. Der Gemeinderat beschloss vor dem Hintergrund erheblich gestiegener Betriebskosten eine Erhöhung des Betreuungsentgelts. "Unser Zuschussbedarf ist innerhalb weniger Jahre um eine Million auf rund 4,5 Millionen Euro gestiegen", erläuterte in jüngster Ratssitzung der für die Kitas zuständige Fachbereichsleiter Klaus Dürk. Dafür ursächlich seien zum einen die zusätzlich geschaffenen Betreuungsangebote, zum anderen die Tarifsteigerungen auf Personalseite. Die kommunalen Landesverbände rieten zu einer Erhöhung der Entgelte ab Herbst um sechs bis acht Prozent, ließ Dürk wissen. "Wir empfehlen im Einvernehmen mit den kirchlichen Trägern, die Erhöhung auf zwei Jahre zu verteilen." Die Anpassung sei "moderat und verträglich". Das sah Timo Gretz (SPD) etwas anders. Sein Blick galt dabei nicht den einkommensschwachen Familien, die Unterstützung aus der Sozialkasse des Landkreises erhielten ("die sind versorgt"), sondern den "unteren und mittleren Einkommensschichten", die für ein Kind künftig jährlich 312 Euro mehr berappen müssten. Die SPD beantragte deshalb, die Entgelterhöhung nur dann zu vollziehen, wenn der Bund das Kindergeld erhöhe. "Der Wahlkampf hat offensichtlich angefangen", wies Karl Ehinger (FW) dieses Ansinnen zurück. "Wir müssen leider erhöhen, weil die Landeszuweisungen nicht steigen." Die Stadt sei deshalb gezwungen, die Gebühren zu erhöhen, übte auch Lutz Jäckel (FDP) Kritik an Stuttgart. "Das Land stiehlt sich aus der Verantwortung", sagte Barbara Becker (SPD). Die von der SPD beantragte "Koppelung mit dem Kindergeld" war für Walter Seifermann (GAL) "an den Haaren herbeigezogen". Er appellierte: "Wir sollten hier keine Sozialpolitik machen, wir müssen unseren Haushalt im Griff behalten." Auch Margret Burget-Behm (CDU) lehnte den SPD-Antrag ab und gab zu bedenken, dass die "gute Kinderbetreuung in Bühl" es den Eltern ermögliche, als Doppelverdiener ein gutes Einkommen zu erzielen. Gretz wies diese Behauptung zurück. Die Betreuungszeiten deckten nicht die Arbeitszeiten einer Vollzeitstelle ab. Der SPD-Antrag fand nur vier Befürworter und wurde bei drei Enthaltungen mehrheitlich abgelehnt. Den Beschlussvorschlag der Verwaltung nahm der Gemeinderat bei fünf Enthaltungen an. Zur Sprache kam auch die seit Jahren von der SPD immer wieder thematisierte Forderung, für das letzte Kindergartenjahr (Fünf- bis Sechsjährige) in Bühl das Entgelt zu streichen. "Das können wir uns nicht leisten", erklärte Burget-Behm. Das beitragsfreie Jahr könne unter den Rahmenbedingungen der seit Jahren unveränderten Landeszuweisungen nicht empfohlen werden, hatte die Verwaltung in der Sitzungsvorlage notiert. Oswald Grißtede (SPD) gab zu verstehen, dass seine Fraktion diesen Wunsch derzeit nicht auf der Agenda habe, weil das Thema bundesweit diskutiert werde. Er erhofft sich, dass "Bewegung" in die Sache kommt: "Es wäre ein falsches Signal, jetzt eine Gebührenfreiheit zu beschließen." Für Seifermann stand obenan: "Wichtig ist, dass alle Kinder einen Betreuungsplatz bekommen." Burget-Behm sah eine Lücke in der Versorgung kranker Kinder von berufstätigen Müttern: "Wir brauchen ein Netzwerk von Tagesmüttern als Notfall-Mamas."

Twittern Mailen Drucken Beiträge Beitrag schreiben





Das könnte Sie auch interessieren



Berlin

Kostendruck auf Studenten nimmt zu Berlin (dpa) - Der finanzielle Druck auf einen Großteil der gut 2,8 Millionen Studierenden in Deutschland nimmt zu. Gründe sind nach der 21. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks (DSW) vor allem massiv wachsende Mietkosten und eine zu niedrige staatliche Unterstützung (Foto: dpa). » Weitersagen (dpa) - Der finanzielle Druck auf einen Großteil der gut 2,8 Millionen Studierenden in Deutschland nimmt zu. Gründe sind nach der 21. Sozialerhebung des Deutschen Studentenwerks (DSW) vor allem massiv wachsende Mietkosten und eine zu niedrige staatliche Unterstützung (Foto: dpa). » - Mehr