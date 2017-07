Wehmut und Nostalgie

Bühl - Es war schon ein komisches Gefühl, sich ein letztes Mal in die weichen orangefarbenen Klappsessel fallen zu lassen, die raschelnde Popcorntüte auf dem Brett vor sich abzustellen und darauf zu warten, dass der bekannte "Dong" als Startzeichen für den Film erklingt. Eine Mischung aus Bedauern und Wehmut sowie gleichzeitig Freude über ein völlig anderes Kinoerlebnis prägten den letzten Abend in der "Blauen Königin".

Bei den meisten Besuchern im etwa zur Hälfte besetzten Saal rief die Abschiedsvorführung vor allem nostalgische Erinnerungen hervor. Vor mehr als drei Jahrzehnten war Maria Krampfert erstmals mit ihrer Tochter im Kino. "Sie konnte die Texte auswendig", erzählt sie vom Otto-Film. Den letzten Streifen in der "Blauen Königin" schauten Mutter und Tochter nun wieder gemeinsam an. "Einfach schade", kommentieren sie das Ende der Bühler Kinogeschichte und erwarben noch ein paar Erinnerungsstücke aus dem bunten Fundus an Gegenständen, die Kinobetreiber Uwe Bauer im Kassenraum aufgebaut hatte.

Andrea Eberle kann gut nachvollziehen, wie schwierig es heute für kleine Kinos ist, zu überleben. Dennoch bedauert auch sie, "dass nun ein Stück Geschichte zu Ende ist. Der Kinobesuch war schon als Kind immer ein Highlight".

Die meisten der Besucher, die am Donnerstag zum Überraschungsfilm oder am Freitag zur Vorführung von "Ich und meine Frau" kamen, entstammten der Generation, für die der Kinobesuch noch ein absolut besonderes Erlebnis war. So wie für Ursula Merz, die bis heute das gemeinsame Filmeschauen mit anderen Menschen schätzt. Außerdem sei das Bühler Kino "so schnuckelig klein. Man fühlt sich hier heimisch".

Im Gegensatz zu anderen in ihrem Alter mag auch die 24-jährige Maren Petermann die familiäre Atmosphäre der "Blauen Königin" - "und man kann einfach zu Fuß hinlaufen". Die junge Bühlerin nutzte deshalb die Chance und war an beiden Abenden zu Besuch. Sicherlich die einzige, die die österreichische Filmkomödie "Ich und meine Frau" schon zweimal gesehen hat, war Marlene Bach. Als "Blaue Königin" durfte sie im Dezember 1953 das Bühler Kino eröffnen. Auch wenn sie sich nicht mehr genau an den Film erinnern kann, die Schwärmerei für Paula Wessely, die die Hauptrolle spielte, zaubert ihr auch heute noch ein Lächeln ins Gesicht. "Der Film war richtig nett", freut sie sich darüber, dass Uwe Bauer sie zur letzten, außergewöhnlichen Vorführung eingeladen hat.

"Ganz einfach war es nicht, an den Film von damals ranzukommen", dankte Bauer bei seiner Begrüßung dem Bühler Stadtarchivar Michael Rumpf, dass dieser den Premierenfilm ermittelt hatte. Für den letzten Abend hatte Bauer einen großen Aufwand betrieben. Er bescherte den Besuchern einen stilechten Fünfziger-Jahre-Abend mit Film-Werbung von damals in einem Saal-Ambiente, wie man es künftig sicher nicht mehr finden wird. "Hier ist die Zeit stehen geblieben", lobt Konrad Bucher das Interieur mit blauem Krönchen über der Leinwand, Lämpchen und Holztischchen an den Sitzen.

Uwe Bauer traf jedenfalls mit seiner Auswahl den Geschmack der Besucher, die sehnsüchtig die Werbung des legendären HB-Männchens erwarteten, über den besonderen Kaffeegenuss mit "Melitta" kicherten und bei der Knorr-Werbung über die würzende Allzweckwaffe schmunzelten. Mehr als einmal war der Satz "Mein Gott, das waren noch Zeiten" zu hören, wenn grieselige Schwarz-Weiß-Aufnahmen für den "Begriff von Qualitätsarbeit" für WMF warben oder ein VW-Käfer zum Überholen ansetzte und festgestellt wurde, dass auch dieser "autobahnfest" ist. Eine filmische Zeitreise durch das Jahr 1953, in dem Elisabeth Königin von England wurde, der Mount Everest zum ersten Mal bestiegen wurde und ein VW gerade mal 4200 Mark kostete, führte das Publikum in eine andere Zeit zurück. Doch wie eine Persiflage auf die Betriebsamkeit hinter den Kinokulissen zeigte, hat sich manches auch in sechs Jahrzehnten nicht geändert: Noch immer verlieren Menschen Popcorn zwischen den Sitzen, noch immer wird an den Kinokassen verhandelt, noch immer will jeder die besten Plätze und trotz aller Strapazen hat der Kinobesitzer immer ein freundliches, verständnisvolles Wort. Und so erlebten die Besucher auch Uwe Bauer am letzten Abend: Als humorvollen Cineasten, der mit Herzblut die "Blaue Königin" betrieben hat.