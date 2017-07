Umstellung auf den Jodelmodus dauert länger

Bühlertal (eh) - Ein schönes Musikevent bei lauer Sommernacht auf dem Brunnenplatz - so hatten sich Jürgen Brügel und Roland Jung das Open Air ausgemalt. Doch das Wetter am Samstagabend durchkreuzte diesen Sommernachtstraum. Das Organisationsteam der Reihe "Live im Gewölbekeller" stellte frühzeitig die Weichen für Plan B und verlegte die Veranstaltung ins Haus des Gastes. Rund 360 Besucher genossen einen tollen Partyabend. Der Veranstalter ist mit der Bilanz zufrieden. Immer den Wetterbericht im Visier, hatten Brügel und Jung rechtzeitig über alle zur Verfügung stehenden Medien bekanntgegeben, dass aus dem angekündigten Open Air eine Saalveranstaltung wird. Die Bestuhlung dort sei etwas aufwendiger ausgefallen, als das im Freien mit Biertischen der Fall gewesen wäre, so Jung. Im Vorverkauf hatten sie viele Karten für Achtertische als Paket angeboten mit dem Anreiz Platzreservierung und einer Flasche Wein. "Das ist toll aufgenommen worden", so Brügel. Doch bei der ersten Gruppe Combo Latino hielt es ohnehin viele nicht auf ihren Stühlen. Vor den Stehtischen im hinteren Saalbereich gab es ausreichend Platz, um das Tanzbein zu schwingen. Die achtköpfige Gruppe aus Karlsruhe, der Musiker aus Europa, den USA und Lateinamerika angehören, präsentierten ihren authentischen, eigenen Musikstil als eine gelungene Synthese von lateinamerikanischen Grundrhythmen und nordamerikanisch-europäischen Rock-Jazzelementen. Das Temperament der Musiker ließ sofort den Funken überspringen - die rassigen Rhythmen setzten die Besucher in Bewegung. Sängerin Adriana Holguin zeigte, dass für Lateinamerikaner singen und tanzen eine Symbiose ist. Und sie animierte fortwährend die Zuhörer, sich den pulsierenden Rhythmen hinzugeben, um diesem Lebensgefühl von Leichtigkeit und Unbeschwertheit ein wenig nachzuspüren. Mit jedem Titel steigerte sich die Partystimmung und die Tanzlust der Besucher. Nach mehreren Zugaben bedankte sich das Publikum mit viel Applaus. Jürgen Brügel kündigte eine kurze Umbaupause an für die Gruppe "Zfridn". Schade war, dass die Ansagen durch die Tonakustik nur schlecht zu verstehen waren. Alpenrock trifft Latino-Musik war auf den Veranstaltungsplakaten angekündigt gewesen. Den Organisatoren war durchaus bewusst, dass zwei völlig verschiedene Musikstile aufeinandertreffen würden. So hatte es die vierköpfige Formation, eine Hubert-von-Goisern Coverband, nach der Pause am Anfang schwer. Die Gäste waren noch im pulsierenden Partyrhythmus und konnten nicht so schnell auf modernen, elektronischen Alpenrock umstellen. Gitarrist und Sänger Gerd Hirmke stieg mit Jodlern ein und beeindruckte mit seiner Stimme. Er versuchte, die Gäste zum Mitmachen zu bewegen, doch waren die für den Jodelmodus noch nicht bereit. Nach knapp einer Stunde war der Alpenrock dann im Saal angekommen und die Zuhörer konnten sich auf die neuen Rhythmen einlassen. Die Gruppe präsentierte einen Querschnitt durch 30 Jahre Goisersche Musik. Die Organisatoren zogen eine zufriedene Bilanz. "Unser Dank gilt allen Sponsoren. Sie haben uns den Rücken freigehalten und das Risiko aufgefangen. So konnten wir ab 200 Besuchern kostendeckend planen", freute sich Brügel. Da die Gemeinde Veranstalter ist, habe man für alle Fälle gleich den Termin das Haus des Gastes freigehalten, um dem Wetterrisiko entgegenzuhalten. Die Bühlertäler Feuerwehr war mit 30 Leuten im Einsatz. Sie kümmerte sich dieses Mal nicht nur um die Feuerwache, sondern verwöhnte die Besucher mit Getränken, Cocktails und kleinen Speisen.

