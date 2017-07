Feuerwehr künftig mit verschleißfreien Bremsen unterwegs Bühl (jo) - 341 PS Motorstärke, Automatikgetriebe, verschleißfreie Bremsen, 2000-Liter-Wassertank mit Schaumzumischung - die Bühler Feuerwehr erhält ein neues Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug (HLF 20). Kostenpunkt: 464792 Euro. Bevor der Gemeinderat einstimmig sein Plazet für die Anschaffung gab, hinterfragte Walter Seifermann (GAL) die Notwendigkeit der hohen Geldausgabe: "Wie viele Kilometer fährt so ein Feuerwehrauto pro Jahr?" Antwort Kommandant Günter Dußmann: "10000 bis 15000 Kilometer." Seifermann gestand etwas verblüfft: "Ich habe geglaubt, das steht nur rum." Das neue Gefährt mit MAN-Fahrgestell und BAI-Sonderfahrzeug-Aufbau sei mehr als nur ein reines Löschfahrzeug, informierte die Verwaltung. Es verfüge auch über Geräte zur technischen Hilfeleistung bei Verkehrsunfällen. Daran machte Margret Burget-Behm (CDU) ihre Zustimmung fest, verließ sich ansonsten auf den Rat der Fachleute. Eine um 25000 Euro günstigere Variante bot die Firma Daimler an, deren Fahrgestell jedoch nicht über die geforderten verschleißfreien Bremsen verfügte. "Ohne Retarder im Gebirge zu fahren, ist lebensgefährlich", sprach sich Norbert Zeller (FDP) für die Vergabe an MAN aus. "Die Argumente für eine bessere Ausstattung sind überzeugend", sagte Karl Ehinger (FW). Auch Oswald Grißtede (SPD) und Lutz Jäckel (FDP) sprachen sich für die höherwertige Anschaffung aus. Für Jäckel ist das neue Blaulichtfahrzeug das "Sahnehäubchen auf der Baugenehmigung für das neue Gerätehaus in Balzhofen". Dorthin wird die Kernstadt-Abteilung ihr bisheriges Löschfahrzeug 16/12 (Baujahr 1996) abgeben. "Wie sparsam die Feuerwehr mit ihrem Gerät umgeht, zeigt sich daran, dass das alte Fahrzeug nach Balzhofen kommt", sagte Ehinger etwas salopp, erntete Heiterkeit im Gremium, doch Kommandant Dußmann war nicht zum Lachen zumute: "Das Fahrzeug ist für die Abteilung eine riesige Aufwertung." Die motivierten Kameraden erhielten "ein sehr gutes Auto, das sehr gut ausgerüstet ist". Stattdessen werden zwei Fahrzeuge von 1993 und 1981 verkauft. OB Hubert Schnurr berichtete, dass für das geplante Feuerwehrgerätehaus West in Balzhofen eine Baugenehmigung vorliege, aber noch keine Baufreigabe erteilt sei. Ein Widerspruch sei zurückgezogen worden, ein anderer könne abgewendet werden.

