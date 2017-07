Mit Freude, Eifer und Motivation

Die Moderation des Wettbewerbs übernahmen Einrichtungsleiterin Heike Konzelmann und die pädagogische Leitung Cornelia Marschall, die auch stets die aktuellen Wetterprognosen im Visier hatten. Zumindest während der Darbietungen der Jugendlichen war Petrus gnädig, so dass die Zuschauer alle Beiträge ohne Regen im idyllischen Innenhof des Franziskusheims bestaunen konnten. Die Darbietungen reichten von witzigen Sketchen bis hin zu informativen Themen.

So wurde von der Gruppe Raphaela, Titelverteidiger des vergangenen Jahres, eine Reise nach Indien durch verschiedene Länder mit ihren Gebräuchen in Szene gesetzt. Die Verselbstständigungsgruppe unternahm eine kulinarische Reise und setzte sich fantasievoll mit Sitten und Gepflogenheiten auseinander.

Über das Liebes- und Beziehungsmiteinander berichtete in einem witzigen Speed-Dating die Regelwohngruppe Alexia, die Intensivgruppe Edith Stein veranstaltete einen Dance-Contest und gab Einblicke in die Musik und Tanzwelt verschiedener Nationen und Volksgruppen. Weiter ging es mit der Clearinggruppe Hildegard, die anhand der "Sendung mit der Maus" witzig und kreativ über verschiedene Länder und ihre Gebräuche informierte.

Eine abwechslungsreiche Weltreise mit dem Flugzeug unternahm die Regelwohngruppe Elisabeth, bevor die Intensivgruppe Irmtraud die Darbietungen mit den Eindrücken einer amerikanischen Touristenfamilie witzig abschloss. Groß war die Begeisterung beim Publikum und der Jury. Bei der Preisverleihung, bei der leider bereits der Dauerregen einsetzte, konnte mit knappem Vorsprung Gruppe Elisabeth den mit 400 Euro dotierten ersten Preis einheimsen.

Die Mädchen und jungen Frauen zeigten an diesem Nachmittag, zu was sie in einem strukturierten Umfeld in der Lage sind und waren stets mit Freude, Eifer und großer Motivation dabei.

Leider musste die gebuchte Band wetterbedingt absagen. Die anschließende Party mit DJ wurde deshalb kurzerhand in den trockenen Speisesaal verlegt.