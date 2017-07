Engagement, Expertenwissen und menschliche Art gewürdigt

Gaggenau



Abschluss am Goethe Gaggenau (mm) - 109 Abiturienten sind am Goethe-Gymnasium zu den Abiturprüfungen angetreten und alle haben diese bestanden. Erstmals stellten sich Schüler der bilingualen Prüfung in Biologie für das Internationale Abitur (Foto). Der Gesamtdurchschnitt liegt bei 2,3 (Foto: Hegmann). » Weitersagen (mm) - 109 Abiturienten sind am Goethe-Gymnasium zu den Abiturprüfungen angetreten und alle haben diese bestanden. Erstmals stellten sich Schüler der bilingualen Prüfung in Biologie für das Internationale Abitur (Foto). Der Gesamtdurchschnitt liegt bei 2,3 (Foto: Hegmann). » - Mehr