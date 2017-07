Chance für den ländlichen Raum

(ket) - Triathlet Sebastian Kienle strebt nach seinem dritten Sieg bei der Ironman-EM in Frankfurt. Am Sonntag fällt der Startschuss. Im Interview mit BT-Redakteur Frank Ketterer verrät Kienle, dass er eine Schlacht erwartet: "Es wird definitiv knallhart." (Foto: dpa) » - Mehr

(dpa) - Mischa legte zittrig vor, Alexander zog souverän nach: Die Zverev-Brüder sind in Wimbledon gemeinsam in die dritte Runde eingezogen. Mischa siegte in einem Tennis-Krimi gegen den Kasachen Michail Kukuschkin. Alexander (Foto: dpa) gewann gegen Frances Tiafoe (USA). » - Mehr

Gernsbach